Nokia, Snapdragon 835'li amiral gemisini onayladı

Uzun zaman sonra akıllı telefon pazarında kendi adıyla boy göstermeye başlayan Nokia, bu anlamda Çin'de satışa sunulmak üzere ilk akıllı telefonunu duyurmuştu. Nokia'nın şimdi ise üst seviye bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Nokia P1 kod adıyla anılan bu cihazla ilgili bugün resmi bir bilgi geldi.

HMD Global'in Şubat ayının sonunda MWC 2017 etkinliğinde tanıtması beklenen cihazla ilgili Weibo'da taze bilgiler paylaşıldı. Bir hayranın Finli şirketten üst seviye bir akıllı telefon beklediğini söylemesi üzerine, şirketin resmi hesabından, Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setine sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarının sürdüğü açıklaması yapıldı.

Cihazın özellikleri

Gelen bilgilere göre Nokia P1 gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Bunun yanı sıra cihazda, 6GB RAM, 256 GB dahili hafıza, Zeiss sertifikalı 22.6 MP arka kamera, IP57 dayanıklılık sertifikası, 5.3-inç, Gorilla Glass 5 korumalı, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, parmak izi tarayıcı ve 3500 mAh pil gibi özellikler yer alacak.

Öte yandan kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olan Nokia P1'in 128GB modelinin 800 dolar, 256GB modelinin ise 950 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.