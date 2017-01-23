İşte karşınızda detaylı sızıntı fotoğraflarıyla HTC Halfbreak!

Hasan Uğur Nayır

HTC'nin akıllı saatiyle alakalı birçok havadis çıktı, daha sonra saat projesinin rafa kaldırıldığı söylendi. Daha sonra HTC ve Under Armour iş birliği ile saat üstünde yeniden çalışıldığı ortaya çıktı. Şimdi ise bu cihazla ilgili sızıntılar var.

Kod adı Halfbreak olan cihazın görselleri Çinli mikro blog sitesi Weibo'da yayınlandı. Kaynağa göre cihaz 360x360 çözünürlüğünde yuvarlak ekrana sahip. Alt kısımda HTC ve Under Armour'un logoları görünüyor. Ayrıca altta kalp atışı sensörü ve şarj konnektörü var. Saatin düğmeleri de görseller de belli oluyor. Kayış ise siyah ve kırmızı renkte.

Ayrıntılara biraz daha bakacak olursak, Halfbreak, Android Wear 1.3 sürümünü kullanıyor. Android Wear 2.0 şubat ayı başında çıkacak. HTC, Halfbreak'i MWC 2017 veya daha sonra tanıtacağını ele alırsak, saat yeni Android Wear sürümüyle de piyasaya çıkarabilir.