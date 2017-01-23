Hugo Barra, Xiaomi'den ayrılıyor!

Çinli Xiaomi ismini son yıllarda çok fazla duyduk. Şirketin bu çıkışının arkasında hiç şüphesiz ki Android yöneticisi Hugo Barra transferi ile birlikte kopya ürünlerden vazgeçip, kendi ürünlerini üretmesinin payı bir hayli büyük. Mesela son olarak piyasaya sunulan Xiaomi Mi MIX modeli bunun bir örneği.

Ancak Xiaomi ve Xiaomi hayranlarına bugün Hugo Barra'dan kötü haber geldi. Barra bugün Facebook hesabı üzerinden resmi bir açıklama yaptı ve Xiaomi'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Xiaomi'de Barra'dan boşalan koltuğa şirketin kıdemli başkan yardımcılarından biri olan Xiang Wang oturacak.

Öte yandan Barra, son zamanlarda ailesinden ve arkadaşlarından uzak kalmasının kendisini olumsuz etkilediğini dile getirdi ve bu yüzden böyle bir karar aldığını duyurdu. Ayrıca Hugo Barra, Silikon Vadisi'ne geri döneceğini de sözlerini ekledi.