| Üye ol | 23 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

, 'den ayrılıyor!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 23.01.2017, 13:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 13:16
Etiketler:
Xiaomi mobil çin hugo barra kurumsal
Hugo Barra, Xiaomi'den ayrılıyor!

Son birkaç yılda ile önemli işlere imza atan yönetici , şirketten ayrılma kararı aldı.

Emre Çetinkaya

li ismini son yıllarda çok fazla duyduk. Şirketin bu çıkışının arkasında hiç şüphesiz ki Android yöneticisi Hugo Barra transferi ile birlikte kopya ürünlerden vazgeçip, kendi ürünlerini üretmesinin payı bir hayli büyük. Mesela son olarak piyasaya sunulan Xiaomi Mi MIX modeli bunun bir örneği.

Ancak Xiaomi ve Xiaomi hayranlarına bugün 'dan kötü haber geldi. Barra bugün Facebook hesabı üzerinden resmi bir açıklama yaptı ve Xiaomi'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Xiaomi'de Barra'dan boşalan koltuğa şirketin kıdemli başkan yardımcılarından biri olan Xiang Wang oturacak.

Öte yandan Barra, son zamanlarda ailesinden ve arkadaşlarından uzak kalmasının kendisini olumsuz etkilediğini dile getirdi ve bu yüzden böyle bir karar aldığını duyurdu. Ayrıca Hugo Barra, Silikon Vadisi'ne geri döneceğini de sözlerini ekledi.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16446
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın