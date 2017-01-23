Huawei'nin sır gibi sakladığı cihazı TENAA ortaya çıkardı

Hasan Uğur Nayır

Çin'in belgelendirme kurumu olan TENAA, Huawei'nin yeni bir telefonuna ait detayları ve görselleri yayınladı. Model numarası WAS-AL00 olan telefon Honor 8'e benziyor, ancak bu telefonda Honor 8'deki gibi çift kamera kurulumu ve lazer odaklama yok. Tek kamerası ve parmak izi okuyucusu var. Huawei'nin logosu da önde ve arkada alt tarafa konumlandırılmış.

TENAA'nın paylaştığı bilgilere göre telefonda 5.2 inç'lik Full HD ekran, 2.1 GHz hızında Kirin sistem çipi, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 12 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera var. Telefonun pili 2900 mAh, EMUI 5.0'le birlikte Android Nougat 7.0 işletim sistemine sahip.

7.2 mm kalınlığında olan telefon, 146 g ağırlığında. Honor 8'in orta segmente hitap eden veya bütçeye uygun modeli olabilir.