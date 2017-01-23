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'nin sır gibi sakladığı cihazı ortaya çıkardı

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 16:48
Etiketler:
huawei Honor 8 tenaa kirin telefon akıllı telefon
Huawei'nin sır gibi sakladığı cihazı TENAA ortaya çıkardı

Çinli üretici elinizi hızlı tutuyor. Bu sene birçok yeni çıkaracak görünüyor.

Hasan Uğur Nayır

Çin'in belgelendirme kurumu olan , 'nin yeni bir una ait detayları ve görselleri yayınladı. Model numarası WAS-AL00 olan telefon 'e benziyor, ancak bu telefonda Honor 8'deki gibi çift kamera kurulumu ve lazer odaklama yok. Tek kamerası ve parmak izi okuyucusu var. Huawei'nin logosu da önde ve arkada alt tarafa konumlandırılmış.

TENAA'nın paylaştığı bilgilere göre telefonda 5.2 inç'lik Full HD ekran, 2.1 GHz hızında sistem çipi, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 12 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera var. Telefonun pili 2900 mAh, EMUI 5.0'le birlikte Android Nougat 7.0 işletim sistemine sahip.

7.2 mm kalınlığında olan telefon, 146 g ağırlığında. Honor 8'in orta segmente hitap eden veya bütçeye uygun modeli olabilir.
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