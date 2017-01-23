Huawei P10'un fiyatı ortaya çıktı!

Son yıllardaki çıkışını bu yılki üst seviye akıllı telefon modelleriyle de sürdürmek isteyen Huawei, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde basın görselleri sızdırılan Huawei P10 ile ilgili bugün yeni bilgiler geldi.

Geçtiğimiz yıl Huawei P9'un 32GB modeli 599€, 64GB modeli ise 649€ fiyat etiketine sahipti. Huawei P10 modelinin fiyatının ise 749€ olacağı belirtildi. Bu fiyat Huawei P10'u P serisinin en pahalı modeli yapacak.

Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu modellerden Huawei Mate 9'un ise 699€ fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

Öte yandan bir de kulislerde P10 Plus modelinden söz ediliyor. Eğer bu model çıkarsa P10'dan da muhtemelen pahalı olacaktır ancak bu cihaz henüz belirsizliğini koruyor.