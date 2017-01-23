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P10'un ı !

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 23:32 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 23:47
Etiketler:
huawei Huawei P10 fiyat özellikler sızıntı ortaya çıktı
Huawei P10'un fiyatı ortaya çıktı!

'nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan 'un şimdi de ı gün yüzüne çıktı.

Emre Çetinkaya

Son yıllardaki çıkışını bu yılki üst seviye akıllı telefon modelleriyle de sürdürmek isteyen , bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde basın görselleri sızdırılan Huawei P10 ile ilgili bugün yeni bilgiler geldi.

Geçtiğimiz yıl Huawei P9'un 32GB modeli 599€, 64GB modeli ise 649€ etiketine sahipti. Huawei P10 modelinin fiyatının ise 749€ olacağı belirtildi. Bu fiyat 'u P serisinin en pahalı modeli yapacak.

Huawei'nin kısa bir süre önce duyurduğu modellerden Huawei Mate 9'un ise 699€ fiyat etiketine sahip olduğunu hatırlatalım.

Öte yandan bir de kulislerde P10 Plus modelinden söz ediliyor. Eğer bu model çıkarsa P10'dan da muhtemelen pahalı olacaktır ancak bu cihaz henüz belirsizliğini koruyor.
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