Cihaz için birçok söylenti ve sızıntı yayınlandı. Şimdi de bir "beklenti" listesiyle karşınızdayız.

İşte Galaxy S8'de olması beklenen 5 özellik

1. Gizli parmak izi okuyucu

Bu kez fiziksel Home tuşu değil, ekranın alt kısmına yedirilmiş ve daha hızlı performans sunan bir parmak izi okuyucu sensör bekleniyor. Bu, cihazın camla olan estetik sunumunu da daha iyi düzeye getirebilir.

2. İris tarayıcı

Samsung, Note 7'de bu özelliği denemiş ve güzel sonuçlar almıştı. Ne var ki telefonda birçok sorun çıkınca üretimi de durdurulmuştu. İşte bu tarayıcı, şimdi biraz daha geliştirilerek Galaxy S8'de kullanılabilir. Sonuçta güvenlik önemli, değil mi?

3. Çıkıntısız kamera

Samsung'un üst seviye telefonları, akıllı telefon pazarındaki en iyi kameralara sahip ürünler arasında yer alıyor. Optik görüntü sabitleme sistemi, renk filtreleri, düşük ışıkta başarılı çekimler, hızlı ve net çekim gibi unsurlar, kamera tutkusu olanları rahatlıkla Samsung markasına itebiliyor. Ama bir durum var, o da arka kameranın dışarı doğru çıkık olarak tasarlanan çerçevesi. İşte bu çerçeve, belki de Galaxy S8 ile kaybolacak...

4. Stereo hoparlörler ve gelişmiş müzik deneyimi

HTC'nin hem hoparlörler hem de kulaklıklar için yaptığı çalışmalar biliniyor. Müzik ve ses kalitesi tarafında HTC cidden çok güçlü. Son dönemde ise LG'nin ve Lenovo Moto'nun atakları söz konusu. Samsung, bu duruma sessiz kalmak istemeyebilir ve bu kez hem stereo hoparlörler hem de ortalamanın üzerinde kalitede kulaklıklarla teknolojiseverleri selamlayabilir.