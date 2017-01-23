| Üye ol | 23 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

Eğer pişman olmak istemiyorsanız, bu aralar almayın!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 23.01.2017, 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 16:38
Etiketler:
MWC 2017 telefon akıllı telefon sony LG G6 nokia android htc huawei
Eğer pişman olmak istemiyorsanız, bu aralar telefon almayın!

Neden mi? Hemen kısaca açıklayalım.

Mahmut Saral

Bildiğiniz gibi 2017 yılına adım attık. Önemli teknoloji fuarları da arka arkaya gerçekleşiyor. Öte yandan, önde gelen teknoloji firmalarından da özel etkinlikler için davetiyeler gelmeye başladı.

Baktığımızda, önümüzde Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) var. Barselona'da 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu fuarda birçok firmadan yeni duyuruları gelecek. Sony, LG, HTC ve Huawei gibi önemli isimleri bir kenara not etmekte fayda var. Özellikle LG, son günlerde sıradaki amiral gemisi modeli G6 için iddialı açıklamalar yapıyor. Nokia'nın da 2017 itibarıyla Android tarafında ciddi atılımlar yapacağı bildirilmişti.

Samsung tarafına bakacak olursak, Samsung da mart ayının sonuna doğru New York'ta bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Böylece Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge ilk kez tanıtılacak.

Eylül öncesinde pek ümit görünmüyor, ama bakarsınız iPhone'un 10. yılı münasebetiyle Apple'dan da erken bir hamle gelebilir.

Kısacası, şu sıralar telefon almak için değil, beklemek için en iyi zaman. Böylece tanıtılacak güncel telefonlar arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Üstelik, güncel telefonların çıkış yapması, eski telefonların fiyatlarında düşüşler sağlayacaktır. Böylece belki de uzun süredir almak istediğiniz telefonu daha uygun fiyata alabilieceksiniz. Biraz sabır...
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(3 yorum)
Kirizalid Kirizalid

Dolar zammı yapılmadı daha. Şu saatten sonra hiç bir telefon ucuzlamaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 22:53
Mehmet Mehmet

Bence almanın tam zamanıydı çünkü zam almayan markalar kısa süre sonra kur farkından zam alacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 18:21
Uygun fiyat mı Uygun fiyat mı

Dolar 4 liraya koşuyor, daha çok bekleriz uygun fiyatı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 18:07
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16461
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın