Eğer pişman olmak istemiyorsanız, bu aralar telefon almayın!

Bildiğiniz gibi 2017 yılına adım attık. Önemli teknoloji fuarları da arka arkaya gerçekleşiyor. Öte yandan, önde gelen teknoloji firmalarından da özel etkinlikler için davetiyeler gelmeye başladı.

Baktığımızda, önümüzde Mobile World Congress 2017 (MWC 2017) var. Barselona'da 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu fuarda birçok firmadan yeni telefon duyuruları gelecek. Sony, LG, HTC ve Huawei gibi önemli isimleri bir kenara not etmekte fayda var. Özellikle LG, son günlerde sıradaki amiral gemisi modeli G6 için iddialı açıklamalar yapıyor. Nokia'nın da 2017 itibarıyla Android tarafında ciddi atılımlar yapacağı bildirilmişti.

Samsung tarafına bakacak olursak, Samsung da mart ayının sonuna doğru New York'ta bir Unpacked etkinliği düzenleyecek. Böylece Galaxy S8 ve Galaxy S8 edge ilk kez tanıtılacak.

Eylül öncesinde pek ümit görünmüyor, ama bakarsınız iPhone'un 10. yılı münasebetiyle Apple'dan da erken bir hamle gelebilir.

Kısacası, şu sıralar telefon almak için değil, beklemek için en iyi zaman. Böylece tanıtılacak güncel telefonlar arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Üstelik, güncel telefonların çıkış yapması, eski telefonların fiyatlarında düşüşler sağlayacaktır. Böylece belki de uzun süredir almak istediğiniz telefonu daha uygun fiyata alabilieceksiniz. Biraz sabır...