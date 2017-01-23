Bu telefon ışığı en iyi yakalayan kameraya sahip olabilir

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz kasım ayında Elephone'un 6 GB RAM'li telefon üstüne çalıştığına dair bir takım raporlar yayınlanmıştı. Daha sonra farklı bir kaynak tarafından cihazda Helio P25 sistem çipinin olduğu ileri sürüldü. Şimdi ise cihaza ait olduğu iddia edilen bir sızıntı var.

Sızıntıya göre Elephone P25 olarak adlandırılan telefonun arkasında büyük sensörlü bir kamera yer alıyor. Her ne kadar kameranın MP hakkında herhangi bir şey söylenmese de, kaynak kameranın ışığı yakalamada oldukça yetenekli olduğunu belirtiyor. Hatta dedikodulara göre en iyisi bile olabilir.

Telefonun geri kalan özelliklerine bakarsak 5.5 inç'lik Full HD ekran ve 64 GB dahili depolama alanı var görünüyor. Son olarak raporda cihazın resmi sürüme oldukça yakın olduğundan bahsedilmiş.