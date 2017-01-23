| Üye ol | 23 Ocak 2017,P.tesi
  • kategori seçin
  • ara

Bu telefon ışığı en iyi yakalayan ya sahip olabilir

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 23.01.2017, 14:14 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 14:22
Etiketler:
Elephone Elephone P25 android google kamera
Bu telefon ışığı en iyi yakalayan kameraya sahip olabilir

Söz konusu cihazın özelliklerine daha yakından bakalım.

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz kasım ayında 'un 6 GB RAM'li telefon üstüne çalıştığına dair bir takım raporlar yayınlanmıştı. Daha sonra farklı bir kaynak tarafından cihazda Helio P25 sistem çipinin olduğu ileri sürüldü. Şimdi ise cihaza ait olduğu iddia edilen bir sızıntı var.

Sızıntıya göre olarak adlandırılan telefonun arkasında büyük sensörlü bir yer alıyor. Her ne kadar kameranın MP hakkında herhangi bir şey söylenmese de, kaynak kameranın ışığı yakalamada oldukça yetenekli olduğunu belirtiyor. Hatta dedikodulara göre en iyisi bile olabilir.

Telefonun geri kalan özelliklerine bakarsak 5.5 inç'lik Full HD ekran ve 64 GB dahili depolama alanı var görünüyor. Son olarak raporda cihazın resmi sürüme oldukça yakın olduğundan bahsedilmiş.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16448
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın