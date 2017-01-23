Apple Türkiye, hediye iPhone dağıtmıyor! Twitter'da tuzağa düşmeyin

Sosyal medyada devamlı olarak sahte ve insanları kandırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bunların sonuncusu ise Twitter'da "Apple Türkiye" adıyla gerçekleştiriliyor. "@AppIeIncTurkey" kullanıcı adına sahip bir hesap üzerinden devamlı olarak "çekilişler" yapılıyor.

Bir gün iPhone, bir gün iPad, bir gün MacBook hediye edileceği belirtiliyor ve insanlara retweet ve takip yapmaları gerektiği söyleniyor. Resmi bir Apple hesabı gibi hareket etmeye çalışan hesaba inanan çok fazla insan olduğunu görüyoruz.

Binlerce kişi takip ediyor

Şu anda 44 bin civarında kişinin takip ettiği bu hesabın gerçekleştirdiği "sözde" çekilişlere katılımların da çok fazla olduğunu belirtelim.

Siz inanmayın!

Diğer taraftan bu hesabın resmi bir Apple hesabı olmadığını ve böyle çekilişlerin herhangi bir gerçeklik yanı bulunmadığını belirtelim. Bu yöntemle takipçi sayısı arttırmanın amaçlandığı çok açık. Apple'ın hiçbir zaman bu tarz çekiliş organizasyonlarının olmadığını da ekleyelim. Bu tarz hesapların resmiyetini Twitter'daki "mavi tik" özelliğinden de anlayabilirsiniz.

Eğer bu ve bunun gibi hesaplara inanan arkadaşlarınız varsa onları da uyarmayı unutmayın.

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