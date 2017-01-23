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Türkiye, hediye iPhone dağıtmıyor! 'da tuzağa düşmeyin

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 13:47
Etiketler:
apple twitter internet sosyal medya dikkat sahte hesap uyarı Apple Türkiye
Apple Türkiye, hediye iPhone dağıtmıyor! Twitter'da tuzağa düşmeyin

Son zamanlarda 'da " Türkiye" adıyla sözde Apple ürünlerinin çekilişleri yapılıyor. Bunlara inanmamak gerekiyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

da devamlı olarak sahte ve insanları kandırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bunların sonuncusu ise Twitter'da "Apple Türkiye" adıyla gerçekleştiriliyor. "@AppIeIncTurkey" kullanıcı adına sahip bir hesap üzerinden devamlı olarak "çekilişler" yapılıyor.

Bir gün iPhone, bir gün iPad, bir gün MacBook hediye edileceği belirtiliyor ve insanlara retweet ve takip yapmaları gerektiği söyleniyor. Resmi bir hesabı gibi hareket etmeye çalışan hesaba inanan çok fazla insan olduğunu görüyoruz.

İlgili: Twitter'daki 'üzgünüz hesabınız kilitlendi' tuzağına dikkat edin!

Binlerce kişi takip ediyor

Şu anda 44 bin civarında kişinin takip ettiği bu hesabın gerçekleştirdiği "sözde" çekilişlere katılımların da çok fazla olduğunu belirtelim.

Siz inanmayın!

Diğer taraftan bu hesabın resmi bir Apple hesabı olmadığını ve böyle çekilişlerin herhangi bir gerçeklik yanı bulunmadığını belirtelim. Bu yöntemle takipçi sayısı arttırmanın amaçlandığı çok açık. Apple'ın hiçbir zaman bu tarz çekiliş organizasyonlarının olmadığını da ekleyelim. Bu tarz hesapların resmiyetini 'daki "mavi tik" özelliğinden de anlayabilirsiniz.

İlgili: Twitter'da "onaylanmış" hesaba sahip olmak ister misiniz?

Eğer bu ve bunun gibi hesaplara inanan arkadaşlarınız varsa onları da uyarmayı unutmayın.

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Mustafa Mustafa

Hesabın sahte olduğu aslında yazı ve üsluptan belli oluyor böyle yalan hesaplara prim vermemek gerekiyor..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 16:00
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