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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 21:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 22:15
Etiketler:
apple güncelleme mobil yazılım güncellemeleri macOS 10.12.3 tvOS 10.1.1 watchOS 3.1.3
Apple, macOS 10.12.3, tvOS 10.1.1 ve watchOS 3.1.3'ü yayınladı

kullanıcıları için iOS 10.2.1 sinin yanı sıra Mac'ler için , 4. Nesil Apple TV için ve Apple Watch için de 'ü yayınladı.

Emre Çetinkaya

bugün cihazları için yeni leri paylaştı. İlk olarak iPhone ve iPad'leri için iOS 10.2.1 güncellemesini yayınlayan Apple, aynı zamanda Mac'ler için macOS 10.12.3, 4. Nesil Apple TV için tvOS 10.1.1 ve Apple Watch için de watchOS 3.1.3'ü yayınladı.

Bu güncellemelerin her birinin ara güncellemeler olduğunu ve hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklandıklarını belirtelim.

macOS 10.12.3 güncellemesini Mac App Store'daki Yazılım Güncelleme menüsünü kullanarak, tvOS 10.1.1 güncellemesini Sistem > Yazılım Güncelleme menüsünden, watchOS 3.1.3 güncellemesini ise Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden indirebilir ve kurabilirsiniz.
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