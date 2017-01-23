Apple, iPhone'daki hangi özelliği yok etmek istiyor?

Hasan Uğur Nayır

Apple'ın iPhone 8'e eklediği söylenen özelliklerin listesi artmaya devam ederken, iPhone serisinden alıştığımız geleneksel bazı özellikler ise olmayacak görünüyor. iPhone 8'de home tuşu kaldırılabilir. Biliyorum, bu dedikoduyu daha önce çok duydunuz, ancak ünlü analist Ming Chi Kuo yayınladığı yeni araştırma raporuyla home tuşu iddialarını yeniden hortlattı.

Kuo'ya göre Apple, parmak izi sensörünü ekrana dahil edecek. Geçtiğimiz haftalarda çıkan başka bir raporda, iPhone ekranında parmak izi dışında başka sensörlerin de olacağı, FaceTime kamerasının da gömülü olacağı iddia edilmişti. Kuo'nun raporuyla eski dedikodular birbirini onaylıyor. Ayrıca spekülasyonlarda geçen çerçevesiz ekran tasarımını da işin içine dahil edelim.

Apple'ın parmak izini ekrana uygulaması için, optik ID teknolojisini gerektiren panel altı kuruluma geçmesi lazım. Bu durumda optik sensörler de esnek OLED panelle uyumlu olmalı. Zaten isimsiz tedarik zinciri kaynağı da Apple'ın sensör üreticisi ile görüştüğünü ima etmişti. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.