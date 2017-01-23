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, 'daki hangi özelliği yok etmek istiyor?

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 15:44 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 15:47
Etiketler:
apple iphone iphone 8 Kuo home tuş iOS
Apple, iPhone'daki hangi özelliği yok etmek istiyor?

Cupertino'lu şirket için taze spekülasyonlar ortalıkta cirit atıyor.

Hasan Uğur Nayır

'ın 8'e eklediği söylenen özelliklerin listesi artmaya devam ederken, iPhone serisinden alıştığımız geleneksel bazı özellikler ise olmayacak görünüyor. 'de home tuşu kaldırılabilir. Biliyorum, bu dedikoduyu daha önce çok duydunuz, ancak ünlü analist Ming Chi yayınladığı yeni araştırma raporuyla u iddialarını yeniden hortlattı.

Kuo'ya göre Apple, parmak izi sensörünü ekrana dahil edecek. Geçtiğimiz haftalarda çıkan başka bir raporda, iPhone ekranında parmak izi dışında başka sensörlerin de olacağı, FaceTime kamerasının da gömülü olacağı iddia edilmişti. Kuo'nun raporuyla eski dedikodular birbirini onaylıyor. Ayrıca spekülasyonlarda geçen çerçevesiz ekran tasarımını da işin içine dahil edelim.

Apple'ın parmak izini ekrana uygulaması için, optik ID teknolojisini gerektiren panel altı kuruluma geçmesi lazım. Bu durumda optik sensörler de esnek OLED panelle uyumlu olmalı. Zaten isimsiz tedarik zinciri kaynağı da Apple'ın sensör üreticisi ile görüştüğünü ima etmişti. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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