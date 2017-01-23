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, 11'le birlikte 'un kullanım süresini uzatmayı hedefliyor

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 11:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 11:48
Etiketler:
apple iOS iOS 11 iphone iphone 8 pil şarj
Apple, iOS 11'le birlikte iPhone'un kullanım süresini uzatmayı hedefliyor

Yeni nesil işletim sistemi hakkındaki dedikodulara yenileri eklendi.

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde 11'le alakalı ilk detaylar ortaya çıktı. 9to5Mac'e göre yeni iOS'ta FaceTime grup arama özelliği olacak. Ancak farklı bir kaynak başka ayrıntıları da kulislerde fısıldadı.

Yeni söylentilere bakarsak , iOS'un kaynak kullanımını azaltarak, cihazların süresini biraz daha uzatmaya çalışıyor. Ayrıca kaynak düşük güç moduna yeni bir seçeneğin eklenebileceğini öngörüyor. Eğer iddialar doğruysa, 8'deki yeni pil teknolojisi ve 'le birlikte, yeni iPhone'ların kullanım süresi beklenenden daha uzun olabilir. Piyasaya çıkmış modellerde de pil kullanım süresi iOS 11'le birlikte fark edebilir.

iOS 11, yüksek ihtimalle haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde yeni macOS ile birlikte tanıtılacaktır. Daha sonra yaz ayı boyunca beta testine girecektir. Tam sürümü ise eylüldeki iPhone etkinliğiyle birlikte yayınlanır. Beta aşamasında dedikoduların doğru olup olmadığını göreceğiz. Siz ne dersiniz?
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Avthere Avthere

Evet ios 10 ile stabilite ve daha iyi şarj ömrü olmasını planlıyordu Apple.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.01.2017 15:10
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