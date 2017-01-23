Apple, iOS 11'le birlikte iPhone'un kullanım süresini uzatmayı hedefliyor

Hasan Uğur Nayır

Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde iOS 11'le alakalı ilk detaylar ortaya çıktı. 9to5Mac'e göre yeni iOS'ta FaceTime grup arama özelliği olacak. Ancak farklı bir kaynak başka ayrıntıları da kulislerde fısıldadı.

Yeni söylentilere bakarsak Apple, iOS'un kaynak kullanımını azaltarak, cihazların pil süresini biraz daha uzatmaya çalışıyor. Ayrıca kaynak düşük güç moduna yeni bir seçeneğin eklenebileceğini öngörüyor. Eğer iddialar doğruysa, iPhone 8'deki yeni pil teknolojisi ve iOS 11'le birlikte, yeni iPhone'ların kullanım süresi beklenenden daha uzun olabilir. Piyasaya çıkmış modellerde de pil kullanım süresi iOS 11'le birlikte fark edebilir.

iOS 11, yüksek ihtimalle haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde yeni macOS ile birlikte tanıtılacaktır. Daha sonra yaz ayı boyunca beta testine girecektir. Tam sürümü ise eylüldeki iPhone etkinliğiyle birlikte yayınlanır. Beta aşamasında dedikoduların doğru olup olmadığını göreceğiz. Siz ne dersiniz?