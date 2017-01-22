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markalı 18.4-inçlik canavar

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Giriş Tarihi: 22.01.2017, 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 12:48
Etiketler:
nokia tablet büyük ekran ortaya çıktı sızıntı gfxbench veritabanı mobil
Nokia markalı 18.4-inçlik canavar tablet ortaya çıktı

Akıllı telefonların ardından bugün de markalı güçlü bir modeli . İşte cihazın detayları.

Emre Çetinkaya

Nokia, Microsoft ile olan anlaşmasının bitimiyle birlikte kendi adıyla akıllı telefon pazarında bulunmaya başladı. Nokia 6 modeliyle pazara yeniden adımını atan şirketin, kısa bir süre sonra da Nokia 8 gibi güçlü modellerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Diğer taraftan görünüşe göre yalnızca akıllı telefon pazarında var olmak istemiyor. Bu anlamda şirketin yeni modeli GFXBench nda gün yüzüne çıktı.

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Canavar tablet!

Veritabanında görünen özelliklere göre Nokia'nın yeni tableti 18.4-inçlik ekran boyutuyla adeta bir mini TV olacak. Bunun yanı sıra bu ekranın 2560 x 1440 piksel çözünürlüğü var. Qualcomm'un en güçlü yongası Snapdragon 835'ten gücünü alan cihazın bu yongasına 4GB RAM ve 64GB dahili hafıza eşlik ediyor.

Arka ve önde 12MP değerinde kamera bulunduran cihaz, otofokus, LED flaş gibi özelliklerinin yanında 4K video kaydı da yapabiliyor.

Öte yandan bu modelle ilgili ne yazık ki şu anda daha fazla bir bilgi bulunmuyor.

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