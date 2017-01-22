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Honor 8 için 'ın küresel dağıtımı başladı

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Giriş Tarihi: 22.01.2017, 12:14 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 12:24
Etiketler:
huawei Huawei Honor 8 Android 7.0 Nougat Nougat güncelleme mobil
Huawei Honor 8 için Android 7.0 Nougat'ın küresel dağıtımı başladı

Geçtiğimiz hafta Japonya'da başlayan Honor 8 için sinin küresel dağıtımı da başladı.

Emre Çetinkaya

hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Temmuz ayında orta-üst seviye akıllı telefon modeli Honor 8'i duyurmuştu. Bu model için Android 7.0 Nougat sinin dağıtımına Japonya'dan başlandığından sizlere söz etmiştik.

Bugün gelen raporlara göre Honor 8 için Nougat güncellemesinin küresel dağıtımı da başladı. 2.23GB gibi gerçekten büyük bir dosya boyutuna sahip olan güncelleme beraberinde EMUI 5.0 arayüzünü getiriyor.

Öte yandan Japonya'da yayınlanan güncelleme boyutu 2 GB'ın altındaydı ve bazı sistemle ilgili iyileştirmeler, kararlılıkla ilgili geliştirmeler ve daha iyi uygulama çeşitliliği de içeriyordu.

Küresel güncellemenin (EMUI 5.0 dışında) ne getirdiğinin tam olarak bilinmemekle birlikte, bir sürü değişikliğin dahil edildiğini varsayabiliriz.
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