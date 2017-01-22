Galaxy S8'de kamera çıkıntısı 0.0mm olacak

Günler geçiyor ve yavaş yavaş Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i açıklayacağı etkinliğe doğru yaklaşıyoruz. Bu etkinliğe yaklaştıkça da yeni modellerle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Bir süre önce ölçüleri sızdırılan Galaxy S8 modellerinin geçtiğimiz gün de kılıfının gerçek görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Bugün ise Galaxy S8 ile ilgili Çinli sosyal ağ Weibo'da yeni bir görsel paylaşıldı. Görselde Galaxy S8 ile önceki modellerin kamera çıkıntısı karşılaştırılmış.

Görselde Galaxy S6'nın kamera çıkıntısının aslında 1.7mm olması gerekiyor, Galaxy S7 modeli ise 0.8mm olacak. Yani görselde ufak hatalar yapılmış. Bunların yanı sıra 2017 model Galaxy S8 modelinin ise 0.0mm kamera çıkıntısının olacağı, daha doğrusu kamera çıkıntısının olmayacağı görünüyor.

Zaten önceki sızıntılarda Galaxy S8'in 140.14 x 72.20 x 7.30mm ölçülere sahip olacağını ve Galaxy S7 modelinden daha önce olacağını öğrenmiştik.

Galaxy S8 modellerinin 29 Mart'ta gerçekleşecek olan bir etkinlikle duyurulması bekleniyor. Cihazların satışa sunulması ise Nisan ayında gerçekleşecek.