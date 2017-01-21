Onaylandı: Xperia Z5, Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet için Nougat durduruldu!

Geçtiğimiz hafta Sony, akıllı telefonları için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlamıştı. Ancak bugün bu konuda kullanıcılara kötü haberler geldi.

XperiaBlog'da yer alan habere göre Sony, Xperia Z5 ailesi, Xperia Z3+ ve Xperia Z4 Tablet için dağıtmaya henüz yeni başladığı güncellemeyi durdurdu.

Direkt olarak Sony tarafından onaylanan gelişmenin kullanıcılardan gelen raporlardan sonra yaşandığı belirtiliyor. Belirtilene göre kullanıcılar Nougat güncellemesinden sonra cihazlarında arka planda ses çalma ve SD kartta veri okuma performansında sorun yaşadılar.

Sony yaptığı açıklamada, yazılımsal sorunu hızlıca çözüp en kısa sürede yeniden yayınlanacağını duyurdu.