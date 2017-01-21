LG G6, Google'ın kişisel asistanıyla geliyor!

LG'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6'yı artık gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtacağını biliyoruz. LG bu konuyu kısa bir süre önce dağıttığı davetiyelerle onaylamıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün LG G6'nın en net görüntüleri çıkmıştı.

Şimdi ise LG G6 ile ilgili başka bilgiler gün yüzüne çıktı. Koreli kaynak Business Korea'nın raporlarına göre LG, amiral gemisi modeli G6'da yer vereceği kişisel asistana karar verme noktasına gelmiş durumda. Kore'den gelen raporlara göre LG, Google Assistant'a yeni telefonunda yer verecek. Google Assistant, Google'ın yeni telefonları Pixel'lerde yer almış ve çok beğenilmişti.

B planı: Alexa!

Öte yandan LG'nin bir de B planı bulunuyor. Şirketin B planı ise Amazon'un kişisel asistanı Alexa.

Son olarak LG G6, bu şekilde bir kişisel asistana sahip ilk LG modeli olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?