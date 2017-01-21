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G6, 'ın tanıyla geliyor!

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 11:58 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 12:28
Etiketler:
google MWC 2017 lg LG G6 Google Assistant kişisel asis kişisel asistan
LG G6, Google'ın kişisel asistanıyla geliyor!

Bugün Kore'den gelen raporlara göre , yeni amiral gemisi modeline bir tan entegre edecek ve bu muhtemelen Assistant olacak.

Emre Çetinkaya

'nin yeni amiral gemisi modeli LG G6'yı artık gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtacağını biliyoruz. LG bu konuyu kısa bir süre önce dağıttığı davetiyelerle onaylamıştı. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün LG G6'nın en net görüntüleri çıkmıştı.

Şimdi ise LG G6 ile ilgili başka bilgiler gün yüzüne çıktı. Koreli kaynak Business Korea'nın raporlarına göre LG, amiral gemisi modeli G6'da yer vereceği tana karar verme noktasına gelmiş durumda. Kore'den gelen raporlara göre LG, Google Assistant'a yeni telefonunda yer verecek. Assistant, Google'ın yeni telefonları Pixel'lerde yer almış ve çok beğenilmişti.

B planı: Alexa!

Öte yandan LG'nin bir de B planı bulunuyor. Şirketin B planı ise Amazon'un ı Alexa.

Son olarak , bu şekilde bir kişisel asistana sahip ilk LG modeli olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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