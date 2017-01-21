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'den ilk detaylar geldi!

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 13:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 14:02
Etiketler:
apple iOS 11 yazılım mobil güncelleme facetime
iOS 11'den ilk detaylar geldi!

'ın merakla beklenen yeni nesil işletim sistemi ile ilgili ilk detaylar geldi.

Emre Çetinkaya

şu sıralarda iOS 10 işletim sisteminin ara sürümlerinde yaşanan irili ufaklı sorunları çözmekle uğraşıyor. Ancak diğer taraftan da bu yıl sonbahar aylarında göreceğimiz iOS 11 işletim sistemiyle ilgili ufak çaplı çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Bugün Apple'ın yeni nesil işletim sistemi ile ilgili taze bir bilgi elimize ulaştı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan 9to5Mac'in haberine göre iOS 11 ile birlikte sonunda FaceTime'a grup arama özelliği gelecek. 2010 yılından beri uygulaması iki kişilik video aramalarını destekliyordu. Ancak görünüşe göre, bu yıl iOS 11 ile birlikte bu durum değişecek. Ayrıca bu grup görüşmeleri özelliğinin en fazla 5 kişiyi destekleyeceği de gelen bilgiler arasında.

Diğer taraftan iOS 11 muhtemelen, Haziran ayında gerçekleşecek olan Apple'ın geleneksel WWDC etkinliğinde tanıtılacak ve Eylül ayındaki iPhone etkinliğinde de yayınlanacak.

iOS 11 ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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