Donald Trump resmen başkan oldu, ilk iş Android'ten vazgeçti!

Türkiye'de dün akşam saatleriyle birlikte ABD'nin yeni başkanı resmen Donald Trump oldu.

The New York Times ve Associated Press'te yer alan haberlere göre Trump, başkanlık koltuğuna oturmasıyla, bir süredir kullandığı Android'li Samsung Galaxy ailesine mensup (tam modeli bilinmiyor) telefonunu kullanmayı bırakması bir oldu. Zira bu telefonun güvenliği şüpheli olduğu için ABD başkanının bu telefonu kullanması güvenlik açısından pek iyi karşılanmazdı.

Hangi telefona geçti?

Trump'ın yeni telefonunun ise Amerikan ordusunun çok gizli olan SIPRNet ağına bağlanabilecek kadar güvenli ve şifrelenmiş bir "özel" cihaz olduğu belirtiliyor. Çok az sayıda uygulamaya erişimi olan telefonun donanımı güçlü ancak, erişilebilirlik özellikleri kısıtlanmış. Mesela Trump'ın bu telefonla kimseye arayamadığı ancak sadece gelen aramaları cevaplayabileceği belirtildi.