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resmen oldu, ilk iş 'ten vazgeçti!

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 14:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 14:31
Etiketler:
Donald Trump ABD başkan telefon güvenlik android galaxy akıllı telefon
Donald Trump resmen başkan oldu, ilk iş Android'ten vazgeçti!

'nin yeni ı , kullandığı unu değiştirerek, göreve başladı.

Emre Çetinkaya

Türkiye'de dün akşam saatleriyle birlikte 'nin yeni ı resmen Donald Trump oldu.

The New York Times ve Associated Press'te yer alan haberlere göre Trump, başkanlık koltuğuna oturmasıyla, bir süredir kullandığı 'li Samsung ailesine mensup (tam modeli bilinmiyor) unu kullanmayı bırakması bir oldu. Zira bu telefonun güvenliği şüpheli olduğu için ABD başkanının bu telefonu kullanması güvenlik açısından pek iyi karşılanmazdı.

Hangi telefona geçti?

Trump'ın yeni telefonunun ise Amerikan ordusunun çok gizli olan SIPRNet ağına bağlanabilecek kadar güvenli ve şifrelenmiş bir "özel" cihaz olduğu belirtiliyor. Çok az sayıda uygulamaya erişimi olan telefonun donanımı güçlü ancak, erişilebilirlik özellikleri kısıtlanmış. Mesela Trump'ın bu telefonla kimseye arayamadığı ancak sadece gelen aramaları cevaplayabileceği belirtildi.
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Deadspace Deadspace

Bir başkan arama yapamıyorsa ne işe yarar o telefon asıl çağrı almaması gerek

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cevapla 21.01.2017 16:07
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