Asus ZenFone 4 ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz günlerde Asus'un 2017'de hedeflerini yükselttiğinden sizlere söz etmiştik. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplam 17.5 milyon cihaz satışı gerçekleştiren firma, bu yıl bu rakamı ikiye katlamak istiyor. Üstelik 2015 yılına göre satışlarda birkaç milyon düşüş (2015'te 20.5 milyon) olmasına rağmen.

Görünüşe göre Tayvanlı şirket bu konuda stratejilerinde ufak değişiklikler yaparak işe başlamış. İlk olarak yılın başında ZenFone 3 Zoom ve ZenFone AR modellerini çıkaran firma bu cihazlarıyla yılın başında tüketicileri ısındırmayı planlıyor. Asus yılın ortalarında, Mayıs ayında ise amiral gemisi ZenFone 4'ü çıkararak satış ivmesini tavana çıkarma planları yapıyor.

Bu arada yukarıda da belirttiğimiz gibi Asus, ZenFone 4 modelini Mayıs ayında çıkarmayı düşünüyor. Bu konuda kaynak ise Digitimes. Digitimes haberini Tayvan'daki tedarik zinciri kaynaklarına dayandırmış.

Peki siz Asus ZenFone 4'ü bekliyor musunuz?