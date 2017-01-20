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Yeni bekleyenlere kötü haber

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 15:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 15:50
Etiketler:
apple ipad ipad pro tablet
Yeni iPad bekleyenlere kötü haber

Elde olan bilgiler, 'ın 2017 yılında 3 yeni modelini satışa sunacağı yönünde.

Mahmut Saral

Bunlar: Diğerlerine nazaran uygun fiyatlı ve 9.7 inç ekranlı iPad, 10.5 inç ekranlı iPad ve en yüksek özellikleri barındıran 12.9 inç iPad Pro. Peki ama ne zaman çıkacak bunlar?

Asya kaynaklı bilgilere göre, 9.7 inç ekranlı 'in üretimine 2017'nin ilk çeyreğinde başlanılması düşünülüyor. Diğer iki modelin de ikinci çeyrek itibarıyla fabrikadan çıkması muhtemel.

Dolayısıyla yeni iPad'ler en erken olarak İlkbahar sonu - Yaz başları gibi satışa sunulacaktır. Bu aralar beklemeseniz iyi olur.
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