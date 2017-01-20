Yeni iPad bekleyenlere kötü haber

Bunlar: Diğerlerine nazaran uygun fiyatlı ve 9.7 inç ekranlı iPad, 10.5 inç ekranlı iPad ve en yüksek özellikleri barındıran 12.9 inç iPad Pro. Peki ama ne zaman çıkacak bunlar?

Asya kaynaklı bilgilere göre, 9.7 inç ekranlı iPad'in üretimine 2017'nin ilk çeyreğinde başlanılması düşünülüyor. Diğer iki modelin de ikinci çeyrek itibarıyla fabrikadan çıkması muhtemel.

Dolayısıyla yeni iPad'ler en erken olarak İlkbahar sonu - Yaz başları gibi satışa sunulacaktır. Bu aralar beklemeseniz iyi olur.