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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 12:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 12:23
Etiketler:
sony MWC 2017 akıllı telefon basın davetiyesi dağıttı
Sony, MWC 2017 davetiyelerini dağıttı

yeni telefonlarını duyuracağı etkinliğiyle ilgili davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Emre Çetinkaya

Gelecek ay Barselona'da gerçekleşecek olan etkinliği mobil dünyadan birçok yeni gelişmeye ve yeni cihaz duyurusuna sahne olacak. Bu anlamda üreticileri birer birer MWC 2017 etkinlik davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Geçtiğimiz gün LG, amiral gemisi G6'yı tanıtacağı etkinliğin basın davetiyelerini dağıttı. Şimdi ise aynı şekilde Sony, yeni akıllı telefonlarını duyuracağı etkinliğin davetiyelerini paylaştı.

Öte yandan 'nin basın etkinliği MWC 2017 kapsamında 27 Şubat'ta TSİ 10:30'da başlayacak.
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