Sony, MWC 2017 davetiyelerini dağıttı

Gelecek ay Barselona'da gerçekleşecek olan MWC 2017 etkinliği mobil dünyadan birçok yeni gelişmeye ve yeni cihaz duyurusuna sahne olacak. Bu anlamda akıllı telefon üreticileri birer birer MWC 2017 etkinlik davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Geçtiğimiz gün LG, amiral gemisi G6'yı tanıtacağı etkinliğin basın davetiyelerini dağıttı. Şimdi ise aynı şekilde Sony, yeni akıllı telefonlarını duyuracağı etkinliğin davetiyelerini paylaştı.

Öte yandan Sony'nin basın etkinliği MWC 2017 kapsamında 27 Şubat'ta TSİ 10:30'da başlayacak.