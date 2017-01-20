Samsung tarih verdi. Note 7'lerin niye patladığını açıklayacak

Sanırız Galaxy Note 7 hakkında hemen hepinizin bilgisi vardır. Şık tasarımı ve güçlü özellikleri bulunan ürün, pil tarafındaki sorunlar sebebiyle patlayabiliyor ve yanabiliyordu. Bu sebeple de piyasadan toplatıldı ve üretimi durduruldu.

Biz de her yeni bilgiyi sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bunlar arasında söylentiler olduğu gibi, özür metinleri de vardı, sızıntılar da. Ama şimdi, resmi açıklama zamanı yaklaşıyor.

Samsung, oluşturduğu özel bir ekiple bir süredir "Bu telefonlar niye patladı?" konusunun cevabını arıyordu ve kesin sonuca da ulaşmış durumda.

Firma, 23 Ocak Pazartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de özel bir toplantı gerçekleştirecek ve Note 7'deki sorunun ne olduğunu resmen açıklayacak. Biz de tabii ki sizlerle paylaşacağız.