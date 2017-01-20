| Üye ol | 20 Ocak 2017,Cuma
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tarih verdi. 'lerin niye patladığını açıklayacak

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 14:32
Etiketler:
samsung Galaxy Note 7 Note 7
Samsung tarih verdi. Note 7'lerin niye patladığını açıklayacak

Yılın en iyisi olmak üzereyken yılın hayal kırıklığı oldu.

Mahmut Saral

Sanırız Galaxy Note 7 hakkında hemen hepinizin bilgisi vardır. Şık tasarımı ve güçlü özellikleri bulunan ürün, pil tarafındaki sorunlar sebebiyle patlayabiliyor ve yanabiliyordu. Bu sebeple de piyasadan toplatıldı ve üretimi durduruldu.

Biz de her yeni bilgiyi sizlere ulaştırmaya çalıştık. Bunlar arasında söylentiler olduğu gibi, özür metinleri de vardı, sızıntılar da. Ama şimdi, resmi açıklama zamanı yaklaşıyor.

, oluşturduğu özel bir ekiple bir süredir "Bu telefonlar niye patladı?" konusunun cevabını arıyordu ve kesin sonuca da ulaşmış durumda.

Firma, 23 Ocak Pazartesi günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de özel bir toplantı gerçekleştirecek ve 'deki sorunun ne olduğunu resmen açıklayacak. Biz de tabii ki sizlerle paylaşacağız.
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