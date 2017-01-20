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G6 tüm ihtişamıyla karşınızda!

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 17:17 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 17:37
Etiketler:
lg LG G6 mobil sızıntı özellikler davetiye MWC 2017 kılıf
LG G6 tüm ihtişamıyla karşınızda!

'nin yeni akıllı telefon modeli 'nın yeni görselleri sızdı. Yeni görsellerde üreticisi Ghostek'in kılıflarıyla birlikte LG G6 çok net bir şekilde görünüyor.

Emre Çetinkaya

Önümüzdeki ay içerisinde gerçekleşecek olan MWC 2017 etkinliğinde yeni amiral gemisi LG G6'yı tanıtacak. Bu anlamda firma LG G6 davetiyelerini dağıtmaya başladı. Bugün ise LG G6'nın net görüntüleri ortaya çıktı.

Yahoo'da paylaşılan görsellerde üreticisi Ghostek'in kılıflarıyla birlikte çok net şekilde görülebiliyor.

Çift arka kamera ve fazlası

Görüntülerden görebileceğiniz üzere modüler olmayan yapısı, arka kameranın altında konumlandırılan parmak izi sensörü ve kapasitif "home" tuşu ile LG G5'in çizgisini koruyor. Bunun yanı sıra arka taraftaki çift arka kamera ilk göze çarpan fark.

Öte yandan metal ve cam tasarıma sahip olan LG G6, 5.7-inç 2880x1440 piksel dokunmatik ekranı destekliyor. Gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alacak olan cihazın en az 4GB RAM'e sahip olması bekleniyor.
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