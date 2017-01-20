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İstanbul genelinde erişim sorunu yaşanıyor

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 12:42
Etiketler:
internet mobil veri Türk Telekom operatör internet sorunu mobil veri sorunu çekmiyor internet yok
İstanbul genelinde mobil veri erişim sorunu yaşanıyor

İstanbul genelinde birçok kullanıcı bağlantısı kuramadıklarını ve e erişimde sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar.

Emre Çetinkaya

Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yaşayan birçok kullanıcı, telefonlarıyla mobil veri bağlantı sorunu yaşadıklarını dile getiriyorlar. Gelen bilgilere göre şimdilik sadece İstanbul'da yaşandığını öğrendiğimiz sorun, sabah 9:00-9:30 civarında başlamış ve hala devam ediyor.

İletişime geçtiğimiz kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre sorundan Türk Telekom kullanıcıları etkilenmiş. Şimdilik 'dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki siz benzer sorunla karşılaştınız mı?

Not: Ben de bir Türk Telekom kullanıcısı olarak şu anda aynı sorunu yaşıyorum.

Güncelleme: Tarafımıza gelen bilgilere göre sorun yalnızca İstanbul'da değil, diğer illerde de yaşanıyor.

Hemen aşağıda görebileceğiniz üzere telefonda açık olarak seçilmesine rağmen, bağlantısı yok.
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Xxx Xxx

Bende türk Telekom kullanıcısıyım İstanbul dayım beldede aynı sorun var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 12:44
Serhat Serhat

Sadece Türk Telekomda var ve İstanbul değil Ankara'da da mevcuttu sorun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 12:20
1 1

Düzce de de aynı sorun var

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.01.2017 12:16
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