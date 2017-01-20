İstanbul genelinde mobil veri erişim sorunu yaşanıyor

Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yaşayan birçok kullanıcı, telefonlarıyla mobil veri bağlantı sorunu yaşadıklarını dile getiriyorlar. Gelen bilgilere göre şimdilik sadece İstanbul'da yaşandığını öğrendiğimiz sorun, sabah 9:00-9:30 civarında başlamış ve hala devam ediyor.

İletişime geçtiğimiz kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre sorundan Türk Telekom kullanıcıları etkilenmiş. Şimdilik Türk Telekom'dan bu konuyla ilgili bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki siz benzer sorunla karşılaştınız mı?

Not: Ben de bir Türk Telekom kullanıcısı olarak şu anda aynı sorunu yaşıyorum.

Güncelleme: Tarafımıza gelen bilgilere göre sorun yalnızca İstanbul'da değil, diğer illerde de yaşanıyor.

Hemen aşağıda görebileceğiniz üzere mobil veri telefonda açık olarak seçilmesine rağmen, internet bağlantısı yok.