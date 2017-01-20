iPhone 8'de olması beklenen kablosuz şarj teknoloji hakkında gelişmeler var

Hızlı şarj ve kablosuz şarj, artık üst seviye telefonlarda olmazsa olmaz diyebileceğimiz konuma geliyor. Birçok üreticinin bu yönde ciddi çalışmaları olurken Apple ise biraz geri planda kalıyordu. Belki de şimdi harekete geçme zamanıdır.

Çinli kaynaklara göre Apple, iPhone 8'deki kablosuz şarj teknolojisi için yarı iletken teknolojiler firması Lite-On ile anlaşmaya vardı. Lite-On, yaklaşık 50 yıllık bir firma ve birçok alanda ciddi tecrübelere sahiğ. Bakalım iPhone 8'e katkısı nasıl olacak.

iPhone 8'in eylül ayında tanıtılması bekleniyor.