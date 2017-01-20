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'de olması beklenen teknoloji hakkında gelişmeler var

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 16:59
Etiketler:
apple iphone 8 kablosuz şarj hızlı şarj
iPhone 8'de olması beklenen kablosuz şarj teknoloji hakkında gelişmeler var

Yaklaşık 50 yıllık tecrübe.

Mahmut Saral

Hızlı şarj ve kablosuz şarj, artık üst seviye telefonlarda olmazsa olmaz diyebileceğimiz konuma geliyor. Birçok üreticinin bu yönde ciddi çalışmaları olurken Apple ise biraz geri planda kalıyordu. Belki de şimdi harekete geçme zamanıdır.

Çinli kaynaklara göre , iPhone 8'deki teknolojisi için yarı iletken teknolojiler firması Lite-On ile anlaşmaya vardı. Lite-On, yaklaşık 50 yıllık bir firma ve birçok alanda ciddi tecrübelere sahiğ. Bakalım 'e katkısı nasıl olacak.

iPhone 8'in eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
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