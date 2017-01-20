Galaxy S8'in cam panelleri sızdı

Günler geçiyor ve yavaş yavaş Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8'i açıklayacağı etkinliğe doğru yaklaşıyoruz. Bu etkinliğe yaklaştıkça da yeni modellerle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Bir süre önce ölçüleri sızdırılan Galaxy S8 modellerinin geçtiğimiz gün de kılıfının gerçek görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinin cam panelleri gün yüzüne çıktı. DforDesign adlı Twitter hesabından paylaşılan görsellerden Galaxy S8 modellerinin ince kenarları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra cihazların fiziksel "home" tuşuna sahip olmadığı da bir kez daha göze çarpıyor.

Öte yandan Galaxy S8 modellerinin 29 Mart'ta gerçekleşecek olan bir etkinlikle duyurulması bekleniyor. Cihazların satışa sunulması ise Nisan ayında gerçekleşecek.