Asus, ZenFone 3 Android Nougat güncellemesini durdurdu

Geçtiğimiz hafta Asus'un ZenFone 3 cihazı için Android 7.0 Nougat güncellemesini Filipinler'de dağıtmaya başladığını sizlere aktarmıştık. İlk olarak bu bölgede dağıtılmaya başlayan güncellemenin ardından kullanıcılardan sorun raporları gelmeye başlamıştı.

Şimdi bu konuyla ilgili direkt olarak Asus Filipinler ekibinden bir açıklama geldi ve sorunların ardından güncellemenin dağıtımını askıya aldıklarını duyurdular. Ancak şirket bu sorunları detaylandırmadı.

Öte yandan Asus, kullanıcılarından sistem güncellemelerini otomatik hale getirmelerini istiyor. Böylece kullanıcılar güncelleme hazır olduğunda hemen haberdar olacaklar.