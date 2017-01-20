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, Android sini durdurdu

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 12:13
Etiketler:
asus sorun güncelleme Nougat ZenFone 3 Android 7.0
Asus, ZenFone 3 Android Nougat güncellemesini durdurdu

Gelen raporlara göre , modeli için sinin dağıtımını durdurdu.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta 'un ZenFone 3 cihazı için Android 7.0 Nougat sini Filipinler'de dağıtmaya başladığını sizlere aktarmıştık. İlk olarak bu bölgede dağıtılmaya başlayan güncellemenin ardından kullanıcılardan raporları gelmeye başlamıştı.

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Şimdi bu konuyla ilgili direkt olarak Asus Filipinler ekibinden bir açıklama geldi ve sorunların ardından güncellemenin dağıtımını askıya aldıklarını duyurdular. Ancak şirket bu sorunları detaylandırmadı.

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Öte yandan Asus, kullanıcılarından sistem güncellemelerini otomatik hale getirmelerini istiyor. Böylece kullanıcılar güncelleme hazır olduğunda hemen haberdar olacaklar.
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