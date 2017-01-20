1 iPhone alana, 1 iPhone bedava

Geçtiğimiz gün yaptığımız haberimizde, iPhone modellerinin zamlı fiyatlarından söz etmiştik. Detaylar için tıklayın.

Şimdi de bir kampanya haberi verelim size, ama ne yazık ki bizi kapsamıyor. Amerikalı ünlü telekomünikasyon şirketi Sprint, 2017'de müşterilerine avantajlı bir teklifle geliyor. Buna göre yeni bir iPhone 7 ya da iPhone 7 Plus alanlar, yanında hediye olarak 16GB dahili hafızalı iPhone SE modeline de sahip olacak.

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