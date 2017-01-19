| Üye ol | 19 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

sistemli 8 geliyor. Bu kez 3 iPhone tanıtılacak

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 19.01.2017, 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 13:44
Etiketler:
apple iphone oled iphone 8 yüz tarama parmak izi okuyucu sensör iris tarayıcı
Yüz tarama sistemli iPhone 8 geliyor. Bu kez 3 iPhone tanıtılacak

'ın sıradaki modelleri için yeni bir söylenti haberle karşınızdayız.

Mahmut Saral

Business Insider'da yer verilen habere göre Apple, iPhone 8'de (ve muhtemelen diğer yeni modellerinde) yeni bir lazer sensör sistemi kullanacak. Bu sensör sayesinde kullanıcının yüz hatları 3 boyutlu taranarak telefona kaydedilebilecek ve böylece güvenli kullanım için yeni bir döneme adım atılacak.

ler, lar ve şimdi de 3D sistemi derken bakalım daha neler göreceğiz.

Bir de diğer bahsi geçen detaylardan söz edelim:

- 4.7, 5.5 ve 5.8 inç olmak üzere bu kez aynı anda 3 iPhone gelebilir.

- 5.8 inç ekranlı iPhone'da OLED teknolojisinden yararlanılacağı ve böylece daha az güç tüketiminin mümkün olacağı konuşuluyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16408
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın