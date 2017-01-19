Yüz tarama sistemli iPhone 8 geliyor. Bu kez 3 iPhone tanıtılacak

Business Insider'da yer verilen habere göre Apple, iPhone 8'de (ve muhtemelen diğer yeni iPhone modellerinde) yeni bir lazer sensör sistemi kullanacak. Bu sensör sayesinde kullanıcının yüz hatları 3 boyutlu taranarak telefona kaydedilebilecek ve böylece güvenli kullanım için yeni bir döneme adım atılacak.

Parmak izi okuyucu sensörler, iris tarayıcılar ve şimdi de 3D yüz tarama sistemi derken bakalım daha neler göreceğiz.

Bir de diğer bahsi geçen detaylardan söz edelim:

- 4.7, 5.5 ve 5.8 inç olmak üzere bu kez aynı anda 3 iPhone gelebilir.

- 5.8 inç ekranlı iPhone'da OLED teknolojisinden yararlanılacağı ve böylece daha az güç tüketiminin mümkün olacağı konuşuluyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.