Yeni iPad Pro ve Apple Pen 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

Hasan Uğur Nayır

MacRumors'un Asya tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Apple Pen 2 bu sene yeni iPad Pro ile birlikte Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikle birlikte tanıtılacak. Kalemin ileriye dönük özellikleri bilinmiyor, ancak Hollandalı bir blog sitesi Apple Pen 2'nin iPad'e takılması için mıknatısa sahip olacağını ileri sürmüştü.

Dedikodu değirmeninde öğütülen spekülasyonlarda Apple'ın yeni iPad Pro'da çerçeve kullanmayacağı ve cihazın 10 inç'ten büyük olacağı iddia ediliyor. Böylece cihazın boyutu, mevcut 9.7 inç'lik iPad Pro'la aynı kalacak. Ayrıca FaceTime kamerası, Touch ID gibi özelliklerin ekrana dahil edileceği de dedikodularda geçen diğer bir detay. iPhone 8 için de aynı şeyler söyleniyor.