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Yeni ve Pen 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 14:02 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 14:05
Etiketler:
apple Apple Pen 2 ipad pro ipad dedikodu rapor
Yeni iPad Pro ve Apple Pen 2'nin tanıtım tarihi belli oldu

Tedarik zinciri kaynakları yeniden iş başında.

Hasan Uğur Nayır

MacRumors'un Asya tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pen 2 bu sene yeni ile birlikte Mart ayında düzenlenecek bir etkinlikle birlikte tanıtılacak. Kalemin ileriye dönük özellikleri bilinmiyor, ancak Hollandalı bir blog sitesi 'nin 'e takılması için mıknatısa sahip olacağını ileri sürmüştü.

değirmeninde öğütülen spekülasyonlarda Apple'ın yeni iPad Pro'da çerçeve kullanmayacağı ve cihazın 10 inç'ten büyük olacağı iddia ediliyor. Böylece cihazın boyutu, mevcut 9.7 inç'lik iPad Pro'la aynı kalacak. Ayrıca FaceTime kamerası, Touch ID gibi özelliklerin ekrana dahil edileceği de dedikodularda geçen diğer bir detay. iPhone 8 için de aynı şeyler söyleniyor.
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