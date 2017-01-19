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MIX EVO, Snapdragon 835'le geliyor

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 20:30 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 20:50
Etiketler:
Xiaomi Xiaomi Mi Mix Xiaomi MIX EVO benchmark akıllı telefon sızıntı özellikler
Xiaomi MIX EVO, Snapdragon 835'le geliyor

2016'nın en çok ses getiren telefonlarından Mi MIX'in halefi 'larda görünmeye başladı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Çinli , piyasaya sunduğu Xiaomi Mi MIX modeliyle 2016'nın en çok ses getiren modellerinden birisine imza atmayı başarmıştı. Ancak görünüşe göre Xiaomi, Mi MIX'in yeni modeli üzerinde çoktan çalışmalara başlamış bile. Geçtiğimiz gün Xiaomi MIX EVO adlı model, Geekbench 'ta kendisini gösterdi.

Xiaomi Mi MIX'in çok ses getiren tasarımını devam ettiren model, görünüşe göre bu modelden teknik özellik anlamında biraz ayrılacak. Mesela aşağıdaki görselden görebileceğiniz üzere cihazda 4 GB RAM görünüyor. Mi MIX'te ise 6 GB RAM vardı.

Ancak görünüşe göre cihaz gücünü Qualcomm'un güçlü yonga seti Snapdragon 835'ten alacak.

Öte yandan Mi Mix Evo modelinin önümüzdeki ay gerçekleşecek olan MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması gündemde. Cihazla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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