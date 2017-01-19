Super Mario Run, Android'e ne zaman geliyor?

Nintendo'nun geçen yılın son ayında iOS kullanıcıları için yayınladığı Super Mario Run adlı mobil oyun, kısa sürede iOS platformunu kasıp kavurmayı başarmıştı.

Oyundan gelen geri bildirimlerin genel olarak çok iyi olduğunu, ancak ücretsiz bölüm sayısının az olmasından dolayı biraz eleştirildiğini de belirtelim. Bunun yanı sıra Android'li oyun severler de merakla oyunun platformları için yayınlanmasını bekliyorlar. Bugün bu konuyla ilgili yeni bir bilgi geldi.

Android için çıkış tarihi

Nintendo Amerika'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Super Mario Run'ın Android platformları için Mart ayında çıkacağı belirtildi. Yani şimdiden 2 ay sonra.

Öte yandan oyunun Android sürümünün, iOS sürümünün adımlarını izleyeceğini hatırlatalım. Birkaç bölüm ücretsiz, sonrası ücretli (yaklaşık 10 dolar) olacak.

Super Mario Run oyununu nasıl buldunuz?