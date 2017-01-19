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, 'e ne zaman geliyor?

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 10:25
Etiketler:
nintendo oyun android çıkış tarihi açıklama Super Mario Run
Super Mario Run, Android'e ne zaman geliyor?

'nun popüler mobil u 'ın 'e ne zaman geleceği belli oldu. İşte Super Mario Run'ın Android için .

Emre Çetinkaya

Nintendo'nun geçen yılın son ayında iOS kullanıcıları için yayınladığı adlı mobil , kısa sürede iOS platformunu kasıp kavurmayı başarmıştı.

Oyundan gelen geri bildirimlerin genel olarak çok iyi olduğunu, ancak ücretsiz bölüm sayısının az olmasından dolayı biraz eleştirildiğini de belirtelim. Bunun yanı sıra Android'li oyun severler de merakla oyunun platformları için yayınlanmasını bekliyorlar. Bugün bu konuyla ilgili yeni bir bilgi geldi.

İlgili: Sahte Super Mario Run oyunları Google Play'de

Android için çıkış tarihi

Nintendo Amerika'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan da Super Mario Run'ın platformları için Mart ayında çıkacağı belirtildi. Yani şimdiden 2 ay sonra.

Öte yandan oyunun Android sürümünün, iOS sürümünün adımlarını izleyeceğini hatırlatalım. Birkaç bölüm ücretsiz, sonrası ücretli (yaklaşık 10 dolar) olacak.

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