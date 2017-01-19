Sony'nin gizemli telefonu G3221'in sırları açığa çıktı

Hasan Uğur Nayır

Sony'den G3221 kod adlı bir telefonun geleceği kullanıcı profilinde ortaya çıkmıştı. Bu telefonda Helio P20 yonga setinin olduğunu da biliyoruz. Şimdi AnTuTu benchmark veritabanında bazı ek ayrıntılar tespit edildi.

Telefonda 1920x1080 çözünürlüğünde ekran, 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM var. 23 MP'lik ana kamera ile birlikte 16 MP'lik selfie kamerası var. İşletim sistemi de Android 7.0. Yani kutudan Nougat'la çıkacak.

2015 ortalarında piyasaya sürülen Xperia M5 ile benzer özelliklere sahip (Sistem çipi farkı var). Belki de Xperia M6 olabilir.