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'nin gizemli telefonu G3221'in sırları açığa çıktı

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 16:13 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 16:16
Etiketler:
sony sony xperia Xperia M5 Xperia M6 android google antutu
Sony'nin gizemli telefonu G3221'in sırları açığa çıktı

Benchmark veritabanında telefonun detaylı özellikleri listelendi.

Hasan Uğur Nayır

'den G3221 kod adlı bir telefonun geleceği kullanıcı profilinde ortaya çıkmıştı. Bu telefonda Helio P20 yonga setinin olduğunu da biliyoruz. Şimdi benchmark veritabanında bazı ek ayrıntılar tespit edildi.

Telefonda 1920x1080 çözünürlüğünde ekran, 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM var. 23 MP'lik ana kamera ile birlikte 16 MP'lik selfie kamerası var. İşletim sistemi de 7.0. Yani kutudan Nougat'la çıkacak.

2015 ortalarında piyasaya sürülen ile benzer özelliklere sahip (Sistem çipi farkı var). Belki de Xperia M6 olabilir.
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