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'in sanal asistanı neredeyse telefonun kendisi kadar yetenekli!

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 17:10 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 17:20
Etiketler:
samsung Galaxy S8 Bixby S8 samsung galaxy android google
Samsung Galaxy S8'in sanal asistanı neredeyse telefonun kendisi kadar yetenekli!

Koreli üretici donanımsal ve yazılımsal olarak en iyi telefonu kullanıcılara sunmak istiyor.

Hasan Uğur Nayır

, ile yapay zekalı sanal asistan arenasında büyük mücadele verecek. Akıllı yardımcılar arasında büyük bir rekabet var. Her neyse, söylenenlere göre olarak adlandırılan 'in sanal asistanı, uygulamalarla bütünleşecek ve Samsung Pay'i de destekleyecek.

Raporda Bixby'in komutlara kulak vermekten daha fazlasını yapacağı belirtiliyor. Bu akıllı yardımcı görsel arama ve metin tanıma için S8'in kamerasını kullanacak. Mesela bir ürünün barkodunu Bixby'e tarattığınız zaman size ürün hakkında daha fazla bilgi sunacak. Bu özellik 'ın Goggles uygulamasına da benziyor.

Ürün tanıma, barkod tarama yetenekleri yanında online mağazadan bir şey satın almayı tamamlamak için Samsung Pay'i kullanacak. Hatta Bixby, kullanıcıyı doğrudan satın bir dükkana bile yönlendirecek.

Bu bahsettiklerim, Samsung Pay için oldukça yararlı. Çünkü daha fazla satın alma işlemi sistem üzerinden gerçekleşecek. Hatta Siri ve Apple Pay karşısında bile avantaj sağlayabilir.
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