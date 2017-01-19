Samsung Galaxy S8'in sanal asistanı neredeyse telefonun kendisi kadar yetenekli!

Hasan Uğur Nayır

Samsung, Galaxy S8 ile yapay zekalı sanal asistan arenasında büyük mücadele verecek. Akıllı yardımcılar arasında büyük bir rekabet var. Her neyse, söylenenlere göre Bixby olarak adlandırılan S8'in sanal asistanı, uygulamalarla bütünleşecek ve Samsung Pay'i de destekleyecek.

Raporda Bixby'in komutlara kulak vermekten daha fazlasını yapacağı belirtiliyor. Bu akıllı yardımcı görsel arama ve metin tanıma için S8'in kamerasını kullanacak. Mesela bir ürünün barkodunu Bixby'e tarattığınız zaman size ürün hakkında daha fazla bilgi sunacak. Bu özellik Google'ın Goggles uygulamasına da benziyor.

Ürün tanıma, barkod tarama yetenekleri yanında online mağazadan bir şey satın almayı tamamlamak için Samsung Pay'i kullanacak. Hatta Bixby, kullanıcıyı doğrudan satın bir dükkana bile yönlendirecek.

Bu bahsettiklerim, Samsung Pay için oldukça yararlı. Çünkü daha fazla satın alma işlemi sistem üzerinden gerçekleşecek. Hatta Siri ve Apple Pay karşısında bile avantaj sağlayabilir.