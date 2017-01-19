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geri döndü: , 1 dakika içinde !

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 19:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 19:36
Etiketler:
nokia Nokia 6 mobil akıllı telefon sürpriz satış detay tükendi
Nokia geri döndü: Nokia 6, 1 dakika içinde tükendi!

6 bugün Çin'de satışa sunuldu. Ancak daha önce 1 milyon kayıt yapıldığını öğrendiğimiz satışlar kısa sürdü. Çünkü cihaz 1 dakika içinde . İşte lar.

Emre Çetinkaya

Nokia, dönecek, dönüyor derken tam anlamıyla döndü. Bugün yani 19 Ocak itibarıyla 'nın uzun bir aradan sonra tanıttığı modeli Çin'de satışa sunuldu. Çin'de bugün cihazın ilk "sürpriz satış" etkinliği gerçekleşti.

İlgili: Yeni Nokia 6, şimdiden 1 milyonu gördü!

Bu etkinliğin duyurusu çok önceden yapılmıştı ve etkinlikle ilgili toplanan kayıtların sayısının 1 milyon rakamını aştığını öğrenmiştik. Şimdi ise bugün gerçekleşen etkinlikte cihaza olan ilginin ne düzeyde olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Zira Nokia 6 bugün sadece 1 dakikada .

Nokia 6 modelinin orta seviye özelliklere ve 245 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Geçtiğimiz gün ise Snapdragon 835'li amiral gemisi Nokia P1'in fiyatı ve özellikleri ortaya çıkmıştı.
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sss sss

güzel bir tel gibi durmuyor ve fiyat da pahalı bence...

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cevapla 19.01.2017 20:21
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