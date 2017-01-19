Nokia geri döndü: Nokia 6, 1 dakika içinde tükendi!

Nokia, dönecek, dönüyor derken tam anlamıyla döndü. Bugün yani 19 Ocak itibarıyla Nokia'nın uzun bir aradan sonra tanıttığı Nokia 6 modeli Çin'de satışa sunuldu. Çin'de bugün cihazın ilk "sürpriz satış" etkinliği gerçekleşti.
Bu etkinliğin duyurusu çok önceden yapılmıştı ve etkinlikle ilgili toplanan kayıtların sayısının 1 milyon rakamını aştığını öğrenmiştik. Şimdi ise bugün gerçekleşen etkinlikte cihaza olan ilginin ne düzeyde olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Zira Nokia 6 bugün sadece 1 dakikada tükendi.
Nokia 6 modelinin orta seviye özelliklere ve 245 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da hatırlatalım.
Geçtiğimiz gün ise Snapdragon 835'li amiral gemisi Nokia P1'in fiyatı ve özellikleri ortaya çıkmıştı.
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güzel bir tel gibi durmuyor ve fiyat da pahalı bence...cevapla 19.01.2017 20:21
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