Nokia geri döndü: Nokia 6, 1 dakika içinde tükendi!

Nokia, dönecek, dönüyor derken tam anlamıyla döndü. Bugün yani 19 Ocak itibarıyla Nokia'nın uzun bir aradan sonra tanıttığı Nokia 6 modeli Çin'de satışa sunuldu. Çin'de bugün cihazın ilk "sürpriz satış" etkinliği gerçekleşti.

Bu etkinliğin duyurusu çok önceden yapılmıştı ve etkinlikle ilgili toplanan kayıtların sayısının 1 milyon rakamını aştığını öğrenmiştik. Şimdi ise bugün gerçekleşen etkinlikte cihaza olan ilginin ne düzeyde olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Zira Nokia 6 bugün sadece 1 dakikada tükendi.

Nokia 6 modelinin orta seviye özelliklere ve 245 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Geçtiğimiz gün ise Snapdragon 835'li amiral gemisi Nokia P1'in fiyatı ve özellikleri ortaya çıkmıştı.