Hasan Uğur Nayır

Son günlerde dolar kurunun artması ve Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesi, iPhone'lara zam gelebileceği iddialarına yol açmıştı. Bu iddialar gerçek oldu. Ülkemizde iPhone'lara zam geldi.

Fiyatlar arttı!

Zamdan önce 32 GB'lık iPhone 7 modelinin fiyatı 3249 TL'di, zamla birlikte fiyatı 3799 TL'ye yükseldi. iPhone 7 Plus 32 GB'lık modelin fiyatı da 3799 TL'den 4449 TL'ye çıktı. Başka bir örnek daha verecek olursak 32 GB'lık iPhone 6s artık 3199 TL'lik satış etiketine sahip, eski fiyatı ise 2749 TL'di. Ardaki farklara bakacak olursak, iPhone'lara 350 TL ile 650 TL arasında zam yapılmış.

Apple Store'daki güncel fiyatlar şu şekilde:

iPhone 7 32 GB - 3799 TL

iPhone 7 128 GB - 4299 TL

iPhone 7 256 GB - 4799 TL

iPhone 7 Plus 32 GB - 4449 TL

iPhone 7 Plus 128 GB - 4949 TL

iPhone 7 Plus 256 GB - 5449 TL

iPhone 6s 32 GB - 3199 TL

iPhone 6s 128 GB - 3699 TL

iPhone 6s Plus 32 GB - 3699 TL

iPhone 6s Plus 128 GB - 4199 TL

iPhone SE 16 GB - 2399 TL

iPhone SE 64 GB - 2649 TL

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