iPhone 8'in ekranı hakkındaki yeni iddialar

Hasan Uğur Nayır

Apple'ın bir sonraki iPhone'nunda Samsung'un hayal kırıklığı yaşatan telefonu Note 7'deki gibi esnek AMOLED ekran kullanılması bekleniyor. Çerçevesiz ekranın 5.8 inç olacağı belirtiliyor. Bu iddialar, Cowen analisti Timothy Arcuri'ye ait.

Arcuri, 10. yıl dönümüne özel olarak çıkacak iPhone'u "iPhone X" olarak adlandırmış. Analist, Samsung'tan yeterli panel temil edilmesi durumunda 4.7 inç'lik iPhone 7s ve 5.5 inç'lik iPhone 7 Plus modelinin de AMOLED'e geçebileceğini ileri sürdü.

Analistin notlarında, FaceTime kamerası, Touch ID, ahize gibi bileşenlerin iPhone X'in yani iPhone 8'in uçtan uca olan ekranı içine gömüleceği belirtiliyor. Bu kısım oldukça dikkat çekici. Eğer Arcuri'nin tahminini doğru kabul edersek, Touch ID sensörü için Synaptec'in optik tabanlı parmak izi okuyucusu kullanılabilir. Çünkü okuyucu, ekranda parmak izi tanıma için şu anda uygulanabilir tek çözüm.

Son olarak Timothy Arcuri, FaceTime kamerasının yüz ve hareketleri algılaması için lazar sensörünün de olabileceğini öngörüyor.