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8'in ekranı hakkındaki yeni iddialar

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 11:39
Etiketler:
apple iphone iphone 8 iPhone X iPhone 7s iPhone 7s Plus
iPhone 8'in ekranı hakkındaki yeni iddialar

'ın yeni 'u hakkındaki dedikodulara her gün bir yenisi ekleniyor.

Hasan Uğur Nayır

'ın bir sonraki 'nunda Samsung'un hayal kırıklığı yaşatan telefonu Note 7'deki gibi esnek AMOLED ekran kullanılması bekleniyor. Çerçevesiz ekranın 5.8 inç olacağı belirtiliyor. Bu iddialar, Cowen analisti Timothy Arcuri'ye ait.

Arcuri, 10. yıl dönümüne özel olarak çıkacak iPhone'u "" olarak adlandırmış. Analist, Samsung'tan yeterli panel temil edilmesi durumunda 4.7 inç'lik ve 5.5 inç'lik iPhone 7 Plus modelinin de AMOLED'e geçebileceğini ileri sürdü.

Analistin notlarında, FaceTime kamerası, Touch ID, ahize gibi bileşenlerin iPhone X'in yani 'in uçtan uca olan ekranı içine gömüleceği belirtiliyor. Bu kısım oldukça dikkat çekici. Eğer Arcuri'nin tahminini doğru kabul edersek, Touch ID sensörü için Synaptec'in optik tabanlı parmak izi okuyucusu kullanılabilir. Çünkü okuyucu, ekranda parmak izi tanıma için şu anda uygulanabilir tek çözüm.

Son olarak Timothy Arcuri, FaceTime kamerasının yüz ve hareketleri algılaması için lazar sensörünün de olabileceğini öngörüyor.
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