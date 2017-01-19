Google Pixel'lerin kronik sorunuyla ilgili güncelleme yolda

Google'ın çok ses getiren cihazlarından Pixel ve Pixel XL'de bir ses sorunu olduğu birçok kullanıcı tarafından dile getirilmişti. Hatta Google'ın bu sorundan dolayı bir kullanıcısına da adeta 'başka bir cihaz al' demesi çok konuşulmuştu.

Google Pixel'lerde bulunan sorun ise, yüksek seste, statik ve bozulmuş sesler üretme eğilimi göstermeleriydi. Bu konuyla ilgili uzunca bir süredir uğraşan Google, yeni gelen bilgilere göre bu konuda yeni bir yazılım güncellemesi daha yayınlamaya hazırlanıyor.

Phonearena'nın yapmış olduğu habere göre, Google yetkilileri kullanıcılarına bunun bir donanım sorunu olmadığını ve yazılımla ilgili bir sorun olduğunu belirtmişler. Google, yakında yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözmeyi planlıyor.