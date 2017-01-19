Google, Android 7.1.1'deki sorunu düzeltti

Hasan Uğur Nayır

Hatırlarsanız sizlere Android 7.1.1'de baş gösteren araç içi bluetooth sorunundan bahsetmiştik. Farklı ülkelerden birçok kullanıcı, Nexus 6P ve 5X'in araç içi bluetooth'a bağlanamadığını dile getirmişti. Bağlananlar ise bir takım sorunlarla karşılaşıyordu.

Mountain View merkezli şirket, bu problemi gelecekte yayınlanacak olarak işaretledi. Özetle sorun çözülmüş ve güncelleme geliyor demek.

Düzeltmenin bir sonraki ayın güvenlik güncellemesiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Nexus veya Pixel telefon kullanıyor musunuz? Bluetooth sorununu yaşadınız mı?