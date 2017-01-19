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, 7.1.1'deki sorunu düzeltti

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 16:46
Etiketler:
google android Nexus 6P Nexus 5X pixel Google Pixel
Google, Android 7.1.1'deki sorunu düzeltti

Yakın zamanda güncelleme geliyor

Hasan Uğur Nayır

Hatırlarsanız sizlere 7.1.1'de baş gösteren araç içi bluetooth sorunundan bahsetmiştik. Farklı ülkelerden birçok kullanıcı, ve 5X'in araç içi bluetooth'a bağlanamadığını dile getirmişti. Bağlananlar ise bir takım sorunlarla karşılaşıyordu.

Mountain View merkezli şirket, bu problemi gelecekte yayınlanacak olarak işaretledi. Özetle sorun çözülmüş ve güncelleme geliyor demek.

Düzeltmenin bir sonraki ayın güvenlik güncellemesiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Nexus veya Pixel telefon kullanıyor musunuz? Bluetooth sorununu yaşadınız mı?
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