Apple Pen 2'nin bazı özellikleri belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Hollandalı Letem svetem Applem sitesinin makalesine göre, ikinci nesil Apple Pen'de, iPad'in Smart Cover'ına benzer manyetik bir sistem olacak. Bu şekilde kalem, iPad'in çerçevesine kolayca takılabilecek. Ayrıca Apple Pen 2'de standart bir kalem klipsi olacağı da söyleniyor. Böylece kullanıcı Apple Pen'i cebinde taşıyabilecek.

Raporda olası diğer donanım özelliklerinden bahsedilmiyor. Bildiğiniz gibi, orijinal Apple Pen, 2015 sonbaharında 12.9 inç'lik iPad Pro'la birlikte tanıtılmıştı.

Apple Pen, tipik tablet kalemlerinden farklı olarak basınç hassasiyetini, eğimi ve diğer detayları algılayan dahili sensörlere sahip. Yeni kalemde bu sensörlere daha fazla ekleme yapılacağı öngörülüyor.