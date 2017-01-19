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Pen 2'nin bazı özellikleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 11:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 11:10
Etiketler:
apple Apple Pen Apple Pen 2 ipad ipad pro
Apple Pen 2'nin bazı özellikleri belli oldu

'ın yeni nesil kalemi hakkındaki detaylar da neymiş?

Hasan Uğur Nayır

Hollandalı Letem svetem m sitesinin makalesine göre, ikinci nesil 'de, 'in Smart Cover'ına benzer manyetik bir sistem olacak. Bu şekilde kalem, iPad'in çerçevesine kolayca takılabilecek. Ayrıca 'de standart bir kalem klipsi olacağı da söyleniyor. Böylece kullanıcı Apple Pen'i cebinde taşıyabilecek.

Raporda olası diğer donanım özelliklerinden bahsedilmiyor. Bildiğiniz gibi, orijinal Apple Pen, 2015 sonbaharında 12.9 inç'lik 'la birlikte tanıtılmıştı.

Apple Pen, tipik tablet kalemlerinden farklı olarak basınç hassasiyetini, eğimi ve diğer detayları algılayan dahili sensörlere sahip. Yeni kalemde bu sensörlere daha fazla ekleme yapılacağı öngörülüyor.
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