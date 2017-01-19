Apple Airpods kablosuz kulaklık 100 TL zamlandı

Apple'ın yeni ürünlerini başında gelen kablosuz kulaklığı Airpods, ülkemizde geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulmaya başlamıştı. İlk olarak ülkemizde 799 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan Airpods'lara bugün 100 TL'lik zam eklendi. Apple'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Airpods'un Türkiye fiyatı 899 TL oldu.

Öte yandan bugün Apple'ın ürünlerine ülkemizde gelen zamlardan sizlere söz etmiştik. Bu anlamda iPhone'lara da zam yapılmıştı. Ülkemizde iPhone'lara gelen zamlara ve yeni fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.