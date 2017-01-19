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100 TL landı

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 19:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 19:49
Etiketler:
apple iphone AirPods kablosuz kulaklık zam türkiye fiyatı
Apple Airpods kablosuz kulaklık 100 TL zamlandı

'ın yeni kablosuz kulaklığı 'lar bugün itibarıyla ülkemizdeki Apple ürünlerine gelen lardan nasibini aldı.

Emre Çetinkaya

Apple'ın yeni ürünlerini başında gelen kablosuz kulaklığı Airpods, ülkemizde geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulmaya başlamıştı. İlk olarak ülkemizde 799 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan 'lara bugün 100 TL'lik eklendi. 'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Airpods'un Türkiye fiyatı 899 TL oldu.

Öte yandan bugün Apple'ın ürünlerine ülkemizde gelen zamlardan sizlere söz etmiştik. Bu anlamda 'lara da zam yapılmıştı. Ülkemizde iPhone'lara gelen zamlara ve yeni fiyatlara buradan ulaşabilirsiniz.
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