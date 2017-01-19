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sine kavuşacak telefonları belli oldu!

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Giriş Tarihi: 19.01.2017, 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2017, 10:47
Etiketler:
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Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak Samsung telefonları belli oldu!

'un hangi telefonları sini alacak? Note 4, güncellemesini alacak mı? İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Sony ve HTC'nin birkaç gün önce bazı akıllı telefonlarına Android 7.0 Nougat sini dağıttığından veya dağıtmaya hazırlandığından sizlere söz etmiştik. Şimdi ise SamMobile, Android 7.0'a güncellenecek telefonların listesini açıkladı.

İlgili: Hangi Huawei modellerine Android 7.0 Nougat gelecek?

Galaxy Note 4'e güncelleme yok mu?

Yayınlanan listenin bazı Galaxy kullanıcılarının hoşuna gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Mesela listede Galaxy Note 4 bulunmuyor. Bu da cihazın Android 7.0'a güncellenmeyeceği anlamını taşıyor. Ancak bu konunun henüz kesin olmadığını da belirtelim.

İlgili: Sony'nin hangi telefonları Android 7.0 Nougat güncellemesini alacak?

Diğer taraftan Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) gibi modellerin güncellemeyi alıp almayacağı bir hayli büyük merak konusuydu. Görünüşe göre bu cihazlar da güncellemesini alıyor.

İşte güncelleme alacak Galaxy telefonların listesi;

-Galaxy A3 (2016 ve 2017)
-Galaxy A5 (2016 ve 2017)
-Galaxy A7 (2016 ve 2017)
-Galaxy A8
-Galaxy A9/A9 Pro
-Galaxy S6
-Galaxy S6 Active
-Galaxy S6 edge
-Galaxy S6 edge+
-Galaxy S7
-Galaxy S7 edge
-Galaxy S7 Active
-Galaxy Note 5
-Galaxy Tab S2

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