Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak Samsung telefonları belli oldu!

Sony ve HTC'nin birkaç gün önce bazı akıllı telefonlarına Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıttığından veya dağıtmaya hazırlandığından sizlere söz etmiştik. Şimdi ise SamMobile, Android 7.0'a güncellenecek Galaxy telefonların listesini açıkladı.

Galaxy Note 4'e güncelleme yok mu?

Yayınlanan listenin bazı Galaxy kullanıcılarının hoşuna gitmeyeceğini söyleyebiliriz. Mesela listede Galaxy Note 4 bulunmuyor. Bu da cihazın Android 7.0'a güncellenmeyeceği anlamını taşıyor. Ancak bu konunun henüz kesin olmadığını da belirtelim.

Diğer taraftan Galaxy J5 (2016) ve Galaxy J7 (2016) gibi modellerin güncellemeyi alıp almayacağı bir hayli büyük merak konusuydu. Görünüşe göre bu cihazlar da Android 7.0 Nougat güncellemesini alıyor.

İşte güncelleme alacak Galaxy telefonların listesi;

-Galaxy A3 (2016 ve 2017)

-Galaxy A5 (2016 ve 2017)

-Galaxy A7 (2016 ve 2017)

-Galaxy A8

-Galaxy A9/A9 Pro

-Galaxy S6

-Galaxy S6 Active

-Galaxy S6 edge

-Galaxy S6 edge+

-Galaxy S7

-Galaxy S7 edge

-Galaxy S7 Active

-Galaxy Note 5

-Galaxy Tab S2

Bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz?