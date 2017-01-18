Zenfone 3 Zoom ve diğer yeni Asus'lar Türkiye'ye geliyor!

Asus'un CES 2017'de açıkladığı Zenfone 3 Zoom modeli gerçek anlamda ses getirmeyi başarmıştı. Bunun yanı sıra firmanın ülkemizde henüz lansmanını yapmadığı Zenfone Laser ve Zenfone Max gibi modelleri de var. İşte Asus'un bu modellerini ülkemizde tanıtacağı lansman tarihi belli oldu.

Asus'tan gelen bilgiye göre, firma 26 Ocak tarihinde gerçekleştireceği bir lansman ile yeni akıllı telefonlarını ülkemizde tanıtacak. Bu lansman ile birlikte tüm cihazların Türkiye fiyatları ve çıkış tarihleri de belli olmuş olacak.

Diğer taraftan cihazların ülkemizde satışa sunulması lansmandan çok sonra olmayacaktır. Lansman tarihini göz önünde bulundurursak, cihazlar Şubat ayının başlarında satışa sunulabilirler. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

Yeni Asus'lardan satın almayı düşünüyor musunuz?