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ve diğer yeni 'lar 'ye geliyor!

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 10:54
Etiketler:
asus CES 2017 mobil Zenfone 3 Zoom zenfone lansman türkiye tarih
Zenfone 3 Zoom ve diğer yeni Asus'lar Türkiye'ye geliyor!

, yeni akıllı telefonlarını ülkemizde tanıtacağı ini açıkladı. İşte ve diğer yeni Asus'ların 'ye geleceği tarih.

Emre Çetinkaya

Asus'un CES 2017'de açıkladığı Zenfone 3 Zoom modeli gerçek anlamda ses getirmeyi başarmıştı. Bunun yanı sıra firmanın ülkemizde henüz ını yapmadığı Zenfone Laser ve Zenfone Max gibi modelleri de var. İşte 'un bu modellerini ülkemizde tanıtacağı lansman i belli oldu.

Asus'tan gelen bilgiye göre, firma 26 Ocak tarihinde gerçekleştireceği bir lansman ile yeni akıllı telefonlarını ülkemizde tanıtacak. Bu lansman ile birlikte tüm cihazların fiyatları ve çıkış tarihleri de belli olmuş olacak.

İlgili: Asus, 2017'de hedeflerini ikiye katladı

Diğer taraftan cihazların ülkemizde satışa sunulması lansmandan çok sonra olmayacaktır. Lansman tarihini göz önünde bulundurursak, cihazlar Şubat ayının başlarında satışa sunulabilirler. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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