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Yeni telefondan geldi

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 13:00
Etiketler:
xperia Xperia XA sony akıllı telefon render fotoğraflar
Yeni Sony Xperia telefondan fotoğraflar geldi

Ne renk olsun istersiniz?

Mahmut Saral

Sony'nin başarılı telefon modellerinden Xperia XA'nın halefi yolda. Eprice sitesi, henüz ismi netleşmeyen modeline dair görseller paylaştı. Aşağıdaki görsellerden yola çıkarsak, 'nin yine klasik yumuşatılmış köşeli Xperia tasarım çizgisini devam ettireceğini söyleyebiliriz. Mono hoparlör, USB Type-C bağlantısı, sim ve microSD kartlar için kapaklı hazne ve yan tarafta konumlandırılan fiziksel tuşlar da gözlerden kaçmıyor. Tabii birden fazla da renk seçeneği var. Yeni detaylar oldukça paylaşacağız.
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