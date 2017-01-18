Ülkemizdeki HTC 10 ve One M9 kullanıcıları Nougat güncellemesini ne zaman alacak?

Günler ilerledikçe üreticiler birer birer akıllı telefon modellerine en güncel Android işletim sistemi sürümü Nougat'ı dağıtmaya devam ediyorlar. Bu konuda en hızlı şirketlerden birisi olan HTC'nin üst seviye modellerinden HTC 10 ve One M9 için Android 7.0 Nougat güncellemesini ne zaman dağıtacağıyla ilgili bugün taze bilgiler geldi.

Yetkili açıkladı!

HTC Avrupa Ürün ve Hizmet Direktörü Graham Wheeker, Twitter hesabı üzerinden, Avrupa'daki HTC 10 ve One M9 kullanıcılarının iki hafta içerisinde Android 7.0 Nougat güncellemesini almaya başlayacaklarını duyurdu.

Ülkemizdeki kullanıcıların da önümüzdeki iki hafta içerisinde cihazlarının Yazılım Güncellemeleri bölümünden Nougat güncellemesini kontrol etmelerinde fayda var.