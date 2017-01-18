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Ülkemizdeki 10 ve One M9 kullanıcıları sini ne zaman alacak?

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 16:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:00
Etiketler:
htc HTC 10 htc one m9 güncelleme yazılım Android 7.0 Nougat
Ülkemizdeki HTC 10 ve One M9 kullanıcıları Nougat güncellemesini ne zaman alacak?

Bugün Avrupa'daki 10 ve One M9 kullanıcılarının sine ne zaman kavuşacaklarıyla ilgili detaylar geldi.

Emre Çetinkaya

Günler ilerledikçe üreticiler birer birer akıllı telefon modellerine en güncel Android işletim sistemi sürümü 'ı dağıtmaya devam ediyorlar. Bu konuda en hızlı şirketlerden birisi olan HTC'nin üst seviye modellerinden HTC 10 ve One M9 için Android 7.0 Nougat sini ne zaman dağıtacağıyla ilgili bugün taze bilgiler geldi.

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Yetkili açıkladı!

HTC Avrupa Ürün ve Hizmet Direktörü Graham Wheeker, Twitter hesabı üzerinden, Avrupa'daki HTC 10 ve One M9 kullanıcılarının iki hafta içerisinde Nougat güncellemesini almaya başlayacaklarını duyurdu.

Ülkemizdeki kullanıcıların da önümüzdeki iki hafta içerisinde cihazlarının Yazılım Güncellemeleri bölümünden Nougat güncellemesini kontrol etmelerinde fayda var.
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