| Üye ol | 18 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

+ için zamanı!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 18.01.2017, 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 16:51
Etiketler:
sony Xperia Z3 mobil Android 7.0 Nougat güncelleme yayınlandı
Sony Xperia Z3+ için Android 7.0 Nougat zamanı!

'nin bir diğer üst seviye akıllı telefon modeli + da sini almaya başladı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Çok kısa bir süre önce Xperia Z5 ailesi için Android 7.0 Nougat sini dağıtmaya başlayan Sony, şimdi ise Xperia Z3+ modeli için Nougat güncellemesini yayınladı.

32.3.A.0.372 versiyon numarasıyla dağıtılmaya başlayan Xperia Z3+ için Android 7.0 güncellemesi yaklaşık 1.3GB dosya boyutuna sahip.

Android 7.0 güncellemesi cihaza, çoklu-pencere desteği ve geliştirilmiş Android Doze gibi özellikleri getiriyor.

Bu güncellemenin ülkemizdeki Xperia Z3+ kullanıcıları için yayınlanması biraz süre alabilir.

Bu güncellemeyi aldığınızda bize bu başlık altından belirtebilirsiniz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16398
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın