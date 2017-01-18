Sony Xperia Z3+ için Android 7.0 Nougat zamanı!

Çok kısa bir süre önce Xperia Z5 ailesi için Android 7.0 Nougat güncellemesini dağıtmaya başlayan Sony, şimdi ise Xperia Z3+ modeli için Nougat güncellemesini yayınladı.

32.3.A.0.372 versiyon numarasıyla dağıtılmaya başlayan Xperia Z3+ için Android 7.0 güncellemesi yaklaşık 1.3GB dosya boyutuna sahip.

Android 7.0 güncellemesi cihaza, çoklu-pencere desteği ve geliştirilmiş Android Doze gibi özellikleri getiriyor.

Bu güncellemenin ülkemizdeki Xperia Z3+ kullanıcıları için yayınlanması biraz süre alabilir.

Bu güncellemeyi aldığınızda bize bu başlık altından belirtebilirsiniz.