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Snapdragon 835'li P1'in ı ve i!

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 18:06
Etiketler:
nokia Nokia P1 Nokia 6 sızıntı amiral gemisi özellikler teknik özellikler fiyat
Snapdragon 835'li amiral gemisi Nokia P1'in fiyatı ve özellikleri!

Yazın hakkında bazı detaylar ortaya çıkan P1 ile ilgili yeni bilgiler geldi. İşte Snapdragon 835'li 'in yeni detayları.

Emre Çetinkaya

P1 adlı Android telefonu hatırlıyor musunuz? Bu ismi yaz aylarında gelen larda görmüştük. Nokia şimdiye kadar bu adı onaylamadı ancak görünüşe göre çok yakında Nokia P1 modeli resmen duyurulacak. Şimdi bu modelle ilgili taze bilgiler geldi.

Rus yayın Worket'in verdiği bilgilere göre, Nokia P1 modeli Sharp Aquos Xx3 (fotoğrafı altta) modeli üzerinde inşa edilecek. Belirtilene göre Nokia bu model üzerinde üst seviye ekleyerek kendi modelini oluşturacak ve bu modelini de gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında tanıtacak.

Nokia P1'in özellikleri

Gelen bilgilere göre Nokia P1 gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Bunun yanı sıra cihazda, 6GB RAM, 256 GB dahili hafıza, Zeiss sertifikalı 22.6 MP arka kamera, IP57 dayanıklılık sertifikası, 5.3-inç, Gorilla Glass 5 korumalı, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, parmak izi tarayıcı ve 3500 mAh pil gibi özellikler yer alacak.

Öte yandan kutudan Android 7 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olan Nokia P1'in 128GB modelinin 800 dolar, 256GB modelinin ise 950 dolar etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

HMD çatısı altında piyasaya sunulan Nokia markalı telefonlardan ilkini geçtiğimiz haftalarda Nokia 6 adıyla piyasada görmüştük.
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Deadspace Deadspace

Telefonumun değeri 3 yılda sadece 300tl değer kaybetti diye seviniyimmi yoksa gelecekte telefonum bozulursa maddi imkanlarım yine bu telefonu almaya yetecek diye üziliyimmi ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 19:03
sss sss

vayy, çok satar bu, yada yok satar mı demeliydim...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 18:51
Ridgeback Ridgeback

Ben kaçar!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.01.2017 18:45
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