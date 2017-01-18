Snapdragon 835'li amiral gemisi Nokia P1'in fiyatı ve özellikleri!

Nokia P1 adlı Android telefonu hatırlıyor musunuz? Bu ismi yaz aylarında gelen sızıntılarda görmüştük. Nokia şimdiye kadar bu adı onaylamadı ancak görünüşe göre çok yakında Nokia P1 modeli resmen duyurulacak. Şimdi bu modelle ilgili taze bilgiler geldi.

Rus yayın Worket'in verdiği bilgilere göre, Nokia P1 modeli Sharp Aquos Xx3 (fotoğrafı altta) modeli üzerinde inşa edilecek. Belirtilene göre Nokia bu model üzerinde üst seviye özellikler ekleyerek kendi Nokia P1 modelini oluşturacak ve bu modelini de gelecek ay gerçekleşecek olan MWC 2017 fuarında tanıtacak.

Nokia P1'in özellikleri

Gelen bilgilere göre Nokia P1 gücünü Snapdragon 835 yonga setinden alacak. Bunun yanı sıra cihazda, 6GB RAM, 256 GB dahili hafıza, Zeiss sertifikalı 22.6 MP arka kamera, IP57 dayanıklılık sertifikası, 5.3-inç, Gorilla Glass 5 korumalı, 1440 x 2560 piksel çözünürlük, parmak izi tarayıcı ve 3500 mAh pil gibi özellikler yer alacak.

Öte yandan kutudan Android 7 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olan Nokia P1'in 128GB modelinin 800 dolar, 256GB modelinin ise 950 dolar fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor.

HMD çatısı altında piyasaya sunulan Nokia markalı telefonlardan ilkini geçtiğimiz haftalarda Nokia 6 adıyla piyasada görmüştük.