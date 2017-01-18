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Galaxy ve 'da ısınmaya karşı özel önlemler alınıyor!

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 17:36 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 17:41
Etiketler:
samsung lg Samsung Galaxy S8 LG G6 ısı borusu termal S8 G6
Samsung Galaxy S8 ve LG G6'da ısınmaya karşı özel önlemler alınıyor!

Güney Koreli dev üreticiler güvenliği ön planda tutuyor.

Hasan Uğur Nayır

ve 'nin yeni telefonlarında kullanacağı daha önce söz edilmişti. Şimdi de bu konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı.

Söz konusu yeni raporlara göre Samsung, Tayvan merkezli Auras Technology ve Chaun Choung Technology tarafından üretilecek olan boruları yani bildiğimiz adıyla ısı borusunu Galaxy 'de kullanacak.

Başlangıçta Galaxy S8'de ısı yayılımını artırmak için ultra incelikte iki ısı borusu kullanılacağı ileri sürülmüştü. fakat tedarik zinciri kaynakları cihazda, S7'deki ince ısı borusu tasarımının yer alacağını belirtiyor.

'da ise Furukawa Electric ve Delta Electronics tarafından tedarik edilecek olan ısı borusu yer alacak.

Isı borularının kullanılması aşırı ısınmaya ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte telefon şirketleri arasında yeni bir trend halini aldı.
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