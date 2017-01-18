Samsung Galaxy S8 ve LG G6'da ısınmaya karşı özel önlemler alınıyor!

Hasan Uğur Nayır

Samsung ve LG'nin yeni telefonlarında ısı borusu kullanacağı daha önce söz edilmişti. Şimdi de bu konuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı.

Söz konusu yeni raporlara göre Samsung, Tayvan merkezli Auras Technology ve Chaun Choung Technology tarafından üretilecek olan termal boruları yani bildiğimiz adıyla ısı borusunu Galaxy S8'de kullanacak.

Başlangıçta Galaxy S8'de ısı yayılımını artırmak için ultra incelikte iki ısı borusu kullanılacağı ileri sürülmüştü. fakat tedarik zinciri kaynakları cihazda, S7'deki ince ısı borusu tasarımının yer alacağını belirtiyor.

LG G6'da ise Furukawa Electric ve Delta Electronics tarafından tedarik edilecek olan ısı borusu yer alacak.

Isı borularının kullanılması aşırı ısınmaya ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte telefon şirketleri arasında yeni bir trend halini aldı.