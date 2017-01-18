Bu 3 karakterli mesaj iOS 10'lu tüm iPhone'ları kullanılmaz yapmaya yetiyor!

iPhone kullanıcıları dikkat edin. Yeni keşfedilen bir açıkla birlikte aşağıda videoda görebileceğiniz, sadece üç karakterli bir mesaj iPhone'unuzu kullanılmaz hale getirebilir.

EverythingApplePro isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan bir videoda gösterilen bu mesaj, belirtilene göre iOS 10'lu tüm iPhone'ları etkileyebiliyor. Aslında bu mesajı alan iPhone'lara öyle büyük bir zarar gelmiyor. Ancak cihaz kısa süre donuyor ve hard reset'e ihtiyaç duyuyor. Bu da tabii ki mesajı alan kişinin kısa süreli bir kalp krizine sebebiyet vermeye yetiyor.

iPhone'un zehri

Aşağıdaki videoda da görebileceğiniz üzere iki farklı metottan söz edilmiş. Birinde bir beyaz bayrak, bir "0" rakamı ve bir gökkuşağı emojisi ve bir görünmez karakter gönderiliyor ve mesajı alan iPhone kilitleniyor. Bu mesaj kopyalanıp, ilgili cihazın herhangi bir uygulamanın mesaj bölümüne yapıştırıldığında ise uygulama hemen kilitleniyor ve kapanıyor. Bu mesaj "iPhone'un zehri" olarak anılıyor.

İkinci metotta ise daha uzun bir mesaj gönderiliyor ve bu mesajı alan iPhone modeli bazen 2, bazen 3 dakika boyunca donabiliyor.

Öte yandan eğer bir güvenlik araştırmacısı değilseniz, bu numaraları denemenizi tavsiye etmiyoruz. Özellikle başka birisinin telefonu üzerinde.

Son olarak daha önce de iOS 10 üzerinde benzer açıklar keşfedildiğinden sizlere söz etmiştik.

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İşte o video;